В холодное время года после стирки белья возникает вопрос: как высушить его быстро и правильно. В ход идут раскладные сушилки, радиаторы отопления, двери, веревки на балконе и другие решения. Зимой балкон не очень спасает, да и не у всех он есть. Чтобы упростить процесс, можно использовать сушильную машину. Но если места для ее установки нет, то оптимальный вариант в таком случае — стиральная машина с возможностью сушки белья. Размеры те же, что и у стандартной, а функциональность «два в одном».

Чтобы помочь определиться с будущей покупкой, LG подобрал четыре модели стиральных машин. Все они оснащены технологией искусственного интеллекта AI DD, которая распознает вес и тип ткани, а затем подбирает оптимальный режим стирки из 20 тысяч существующих вариантов. Также эти стиральные машины имеют режим Steam+, удаляющий до 99,9% аллергенов с одежды с помощью пара.





Сердце стиральной машины — мотор. Во всех четырех моделях, описанных ниже, он инверторный, с прямым приводом Direct Drive, который обеспечивает долговечность работы за счет меньшего количества изнашивающихся деталей, а также энергоэффективность и ощутимо низкий уровень шума.

Если у вас большая семья и свободное пространство дает возможность установить что-то более габаритное, LG рекомендует обратить внимание на модель LG F0L9DGP2S с максимальной загрузкой 15 кг для стирки и 8 кг для сушки. Вместительный барабан помогает стирать большое одеяло и комплект постельного белья за один раз. А благодаря технологии TurboWash ваши вещи будут чистыми всего за 55 минут.

Также данная модель совместима с дополнительным отсеком TwinWash (приобретается отдельно), в котором вы можете постирать вещи отдельно от основного барабана, загрузив, к примеру, только белое или детское белье.





Технологию TwinWash поддерживает и вторая модель LG F4V5VG0WR. Кроме того, эта стиральная машина имеет небольшие габариты при увеличенной вместимости до 9 кг стирки и 5 кг в режиме сушки. Это помогает сэкономить пространство и стирать больше вещей. Приятным и функциональным дополнением стали элегантная дверца из закаленного стекла и ребра барабана из прочной нержавеющей стали, обеспечивающие долговечность и гигиеничность продукта.





Следующая модель — LG F4V5VG2S — имеет максимальную загрузку 9 кг и отличается встроенной технологией EcoHybrid. С ее помощью вы можете выбрать оптимальный режим сушки:

«эко» — если хотите сэкономить воду (процесс конденсации будет происходить естественным путем за счет подачи горячего воздуха);

стандартный — если хотите сэкономить время и снизить электропотребление (сушка происходит за счет интенсивной циркуляции воды).

Стиральная машина с такой функцией может работать даже при низких температурах, и это не сказывается на качестве сушки белья. За один цикл можно высушить до 6 кг вещей, а это на 1 кг больше, чем у предыдущей модели с учетом одинакового объема барабана. Еще одним преимуществом данной модели можно назвать элегантный лаконичный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер кухни или ванной.





Если у вас не много свободного места и нужна узкая стиральная машина с функцией сушки, то подойдет модель LG F2V5GG2S с загрузкой до 8,5 кг. За относительно невысокую цену вы получаете фактически полный комплекс технологий, таких как AI DD, TurboWash, Steam+, Inverter Direct Drive, мобильная диагностика и ThinQ. Технология ThinQ помогает управлять и следить за процессом стирки в любом месте и в любое время. Также станет полезной функция дозагрузки белья, если вы забыли положить в барабан полотенце или случайно загрузили красную футболку с белыми рубашками, а стирка уже началась.





Если вам надоели ручные манипуляции с мокрым бельем, раскладные сушилки и текстильные завесы по квартире, то стиральные машины LG с функцией сушки помогут снять с себя заботы по стирке вещей — от замачивания до полного высыхания. Можно сэкономить время и силы для более важных дел.

Узнать подробности можно по ссылке.

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