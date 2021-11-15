Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в понедельник рассказал о задачах на 2022 год по сокращению бедности и обеспечению занятости населения, а также мерах эффективной организации деятельности помощников хокимов, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«В ходе предвыборных встреч в каждом регионе мы с народом определили большие цели. Самая важная задача, которая стоит перед нами, — довести эти программы до махаллей, обеспечить их исполнение», — заявил президент.

«Сформированные до сегодняшнего дня программные проекты подготовлены по старым шаблонам, и ни в одном из них нет конкретики, ни один хоким области не переживал это на себе», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

По его словам, с учётом этого в следующем году все выделяемые средства и создаваемые возможности будут определяться исходя из потребностей махалли.

«Основными принципами в этом станут создание рабочих мест в махаллях и сокращение бедности. Отвечать за выполнение этих работ будут помощники хокимов», — заявил глава государства.

На совещании было объявлено, что в следующем году для сокращения бедности и безработицы будут приняты следующие меры:

на реализацию программ семейного предпринимательства, обучение безработного населения и молодёжи профессиям и предпринимательству, реализацию проектов в сфере услуг будет выделено 13 трлн сумов ;

; из освобождаемых от хлопка и пшеницы 200 тысяч га земель 80 тысяч га будут выделены населению;

на проекты плодоовощеводства будут направлены 100 млн долларов, плодоовощеводческие кластеры — 2 трлн сумов;

плодоовощеводческие кластеры — при обеспечении занятости населения на эффективное использование приусадебных земель общей площадью более 500 тысяч га будет направлено 100 млн долларов;

для организации дехканства на приусадебных землях населения банки выделят льготные кредиты под 7% годовых.

Шавкат Мирзиёев указал, что помощники хокимов должны воспользоваться этими возможностями и оказать содействие в разведении в каждом доме с приусадебными участками 100 птиц, 20 кроликов, 5−6 голов овец и козлов, 5−10 индюшек и 5 пчелиных ульев.

Президент также объявил, что в следующем году в рамках инвестиционных программ будут реализованы проекты на 18,5 трлн сумов.

«Отныне инвестиционные программы разработают сами хокимы по принципу „махаллабай“ (в разрезе махаллей). То есть программа начнёт формироваться не в министерстве, а в махалле», — сообщил президент.

На совещании отмечалось, что в рамках отраслевых и региональных инвестиционных программ будет реализовано 9 тысяч проектов на 22 млрд долларов, ожидается создание 305 тысяч новых рабочих мест.

«К примеру, в регионах для развития внешней инженерной инфраструктуры специальных экономических зон в следующем году из бюджета будет направлено 2 трлн сумов», — сказал Шавкат Мирзиёев.