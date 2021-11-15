Как минимум 1 миллион детей могут умереть в Афганистане к концу года из-за серьезного недоедания, сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«Недоедание продолжает расти в Афганистане как большой вызов для здравоохранения. По оценкам, 3,2 миллиона детей в возрасте до 5 лет могут пострадать от сильного недоедания к концу года», — сказала Маргарет Харрис, которая в настоящее время находится в Афганистане.

Она отметила, что ВОЗ направила всё самое необходимое для лечения недоедания у детей в 47 медицинских учреждений в 23 провинциях Афганистана, но подчеркнула, что это «капля в море».

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в сентябре предложил разморозить афганские госактивы в зарубежных банках, учитывая гуманитарную обстановку в Афганистане. Речь может идти о резервах ЦБ Афганистана на миллиарды долларов, которые были заморожены США в середине августа, чтобы средства не достались «Талибану».