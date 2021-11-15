В шотландском Глазго завершился международный саммит по климату COP26, проходивший с 31 октября по 13 ноября. Две недели представители мировых элит обсуждали выработку глобального ответа на климатический кризис. «Газета.uz» рассказывает о главных итогах форума.

Что такое COP26?

На протяжении почти трёх десятилетий ООН ежегодно собирает почти все страны мира на глобальный климатический саммит — так называемую Conference of the Parties («Конференция сторон»), или COP. Стороны — это 197 стран, подписавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН) в 1992 году. Основная цель конвенции — «не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли».

Первая COP прошла в Испании в 1995 году. На COP3 в Японии был подписан Киотский протокол (соглашение о необходимости сокращения выбросов парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление), а на COP21 во Франции — Парижское соглашение, по которому страны обязались принять меры по снижению содержания углекислого газа (CO2) в атмосфере, чтобы ограничить рост глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Почему 1,5 градуса? В процессе подготовки Парижского соглашения Межправительственной группе экспертов по изменению климата (учреждена в 1988 году Всемирной метеорологической организацией и ЮНЕП) было поручено изучить, что повышение температуры на 1,5 градуса будет означать для планеты. Эксперты установили огромную разницу между ущербом, нанесённым нагревом на 1,5 градуса и 2 градуса. Повышение температуры на 1,5 градуса всё равно приведёт к повышению уровня моря, увеличению периодов сильной жары, засух, наводнений, штормов и других форм экстремальных погодных явлений, но ущерб будет намного меньше, чем от нагрева на 2 градуса. С полным докладом экспертов можно ознакомиться здесь.

Саммит в Глазго стал 26-й по счёту встречей сторон, отсюда и название COP26. Форум изначально был запланирован на ноябрь 2020 года, но перенесён из-за пандемии коронавируса. Мероприятие посетили представители почти 200 стран, включая 120 мировых лидеров. Делегация Узбекистана также участвовала в саммите.

Почему важен COP26

В рамках Парижского соглашения страны согласились подготовить планы, известные как «определяемые на национальном уровне вклады» (ОНУВ), по снижению выбросов СО2 в ближайшем будущем — в большинстве к 2030 году. Они также договорились, что будут собираться каждые пять лет и сообщать об обновлении этих обязательств.

Первые пять лет истекли в 2020 году, но пандемия помешала странам собраться. Именно на COP26 страны должны были представить обновлённые национальные планы. Так как принятых в Париже обязательств недостаточно, чтобы удержать прирост глобальной средней температуры в пределах 1,5 градуса, от участников саммита ожидались более амбициозные программы.

Всего в официальной повестке саммита было четыре вопроса:

Сокращение углеродных выбросов до нуля (net zero) к середине нынешнего века и удержание цели в 1,5 градуса; Защита уязвимых сообществ от последствий изменения климата и восстановление экосистем; Финансовая мобилизация на исполнение этих целей (развитые страны должны были выделить развивающимся 100 млрд долларов к 2020 году); Достижение соглашения на переговорах, в том числе согласование процедуры отчётности по выполнению Парижского соглашения (Paris Rulebook).

Что было принято на COP26?

Итоговым документом саммита стал Климатический пакт Глазго (Glasgow Climate Pact). Страны согласовали документ 13 ноября — на сутки позже запланированного окончания форума и с более мягкими формулировками. Текст пакта с аннотациями опубликовала The Washington Post.

В документе сохранена цель удержать рост среднемировой температуры в пределах 1,5 градуса (на сегодня этот показатель составляет 1,1 градуса), но отмечается, что она будет достигнута «только при согласованных и немедленных глобальных усилиях».

Страны согласились «активизировать усилия» по «постепенному сокращению» (phase-down) потребления энергии на основе «неослабленного угля» (unabated coal) — угля, добываемого без использования технологий улавливания выделяемого углерода, и «неэффективных» субсидий ископаемого топлива.

The Washington Post пишет, что прямое упоминание «угля» и «субсидий на ископаемое топливо» является прорывом по сравнению с предыдущими климатическими соглашениями ООН, но формулировки смягчены отсылками на «неослабленный» уголь и «неэффективные» субсидии. В черновом варианте документа также планировалось использовать фразу «постепенный отказ» (phase-out), но в последний момент Китай и Индия (первый и третий в мире импортёры угля), выступая от имени группы других развивающихся стран, настояли на её замене на «постепенное сокращение».

Кроме того, страны согласились ускорить темпы борьбы с изменением климата, что стало одним из ключевых достижений саммита. Стороны договорились «пересмотреть и усилить» свои национальные планы (ОНУВ) по снижению выбросов углекислого газа к 2030 году и обсудить их через год, то есть уже в 2022 году.

Ещё одним ключевым пунктом пакта стал призыв к развитым странам «как минимум удвоить» климатическое финансирование развивающихся стран для их адаптации к изменению климата.

Стороны также согласовали правила реализации Парижского соглашения — это означает, что к 2024 году все страны должны будут представить подробные данные о своих выбросах парниковых газов, отмечает The Washington Post.

О чём ещё договорились на COP26

США и Китай: В совместном соглашении обе страны обязались активизироваться усилия для сокращения выбросов в этом десятилетии. Китай впервые взял на себя обязательство разработать план по сокращению выбросов метана. Пакт между этими двумя крупнейшими загрязнителями воздуха в мире удивил делегатов саммита, пишет The New York Times. При этом, отмечает издание, в соглашении нет конкретных деталей.

Обезлесение: Лидеры более 100 стран, на долю которых приходится около 85% мировых лесов, пообещали остановить вырубку лесов к 2030 году. Деревья могут поглощать огромное количество углекислого газа, поэтому прекращение обезлесения рассматривается как жизненно важный способ борьбы с изменением климата, отмечает BBC News. Подобные предыдущие инициативы не остановили вырубку лесов, но эта лучше финансируется, уточняет издание. Однако неясно, как будет контролироваться и вестись мониторинг соглашения.

Метан: Более 100 стран согласились сократить выбросы метана — одного из самых мощных парниковых газов, на 30% к концу этого десятилетия. Китай, Россия и Индия — крупнейшие эмитенты этого газа — декларацию не поддержали, но есть надежда, что они присоединятся к ней позже, пишет BBC News.

Реакции на итоги саммита

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал итоговый документ COP26 компромиссом, «отражающим интересы, противоречия и состояние политической воли в современном мире». «Это важный шаг, но его недостаточно. Пора переключиться на экстренный режим. Борьба за климат — это борьба наших жизней, и эту борьбу необходимо выиграть», — написал он.

Шведская активистка Грета Тунберг сравнила итоги саммита с пустой болтовнёй. «COP26 закончился. Вот краткое изложение: Бла, бла, бла. Но настоящая работа за пределами этих залов продолжается. И мы никогда не сдадимся, никогда», — подчеркнула она.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал саммит историческим достижением, но признал, что его «восторг этим прогрессом смешан с разочарованием». «Те, для кого изменение климата уже вопрос жизни и смерти,. требовали более амбициозных обязательств от этого саммита… К сожалению, такова природа дипломатии. Мы можем лоббировать, мы можем уговаривать, мы можем поощрять, но мы не можем заставить суверенные страны делать то, что они не хотят делать».

«Трудно уходить со встречи, где такие незначительные словесные манёвры имеют такое большое значение, и когда страны могут задерживать весь процесс, чтобы добиться своего, с хорошим мнением о COP. Ещё труднее поверить в то, что такие махинации приведут к тому, что к 2030 году мир сократит выбросы [углекислого газа] гораздо больше, чем запланировано сейчас… Но повод для надежды всё же есть. Процесс ООН не даёт многого, но он даёт кое-что — и многосторонние соглашения, которые начали группироваться вокруг него, могут принести больший результат», — написала британская The Economist по итогам саммита.