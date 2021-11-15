Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен ростом числа браков с участием детей в Афганистане. Соответствующее заявление от имени исполнительного директора организации Генриетты Фор опубликовано на сайте фонда.

«Мы получили достоверные сведения о семьях, предлагающих дочерей в возрасте 20 дней для будущего брака в обмен на приданое, — сообщила Генриетта Фор. — Еще до последней политической нестабильности партнеры ЮНИСЕФ зарегистрировали 183 детских брака и 10 случаев продажи детей в течение 2018 и 2019 годов только в провинциях Герат и Бадгис. Детям было от 6 месяцев до 17 лет».

Пандемия COVID-19, продолжающийся продовольственный кризис и наступление зимы еще сильнее усугубили положение семей. В 2020 году почти половина населения Афганистана была настолько бедна, что не имела таких предметов первой необходимости, как элементарное питание или чистая вода, говорится в заявлении.

«Чрезвычайно тяжелая экономическая ситуация в Афганистане толкает все больше семей в еще большую бедность и вынуждает их делать отчаянный выбор, например, отправлять детей на работу или выдавать девочек замуж в раннем возрасте. Поскольку большинству девочек-подростков по-прежнему не разрешают вернуться в школу, риск детских браков сейчас еще выше. Образование часто является лучшей защитой от негативных механизмов выживания, таких как детские браки и детский труд», — считают в ЮНИСЕФ.

Такое распространенное в Афганистане явление, как раннее замужество, может привести к домашнему насилию и дискриминации по отношению к женщинам и как следствие — к психологическим проблемам, говорится в заявлении.

По данным ЮНИСЕФ, 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вышли замуж до достижения 18-летнего возраста.

ЮНИСЕФ начала программу денежной помощи, чтобы помочь снизить риск голода, детского труда и детских браков среди наиболее уязвимых семей. Организация также будет работать с религиозными лидерами, чтобы гарантировать, что они не станут совершать обряд «никах» для молодых девушек.

«Но этого недостаточно. Мы призываем центральные, провинциальные и местные власти принять конкретные меры для поддержки и защиты наиболее уязвимых семей и девочек. Мы настоятельно призываем власти приоритизировать возвращение девочек в школы и позволить учителям-женщинам возобновить свою работу», — говорится в заявлении.