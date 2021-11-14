Узгидромет сообщил о резком ухудшении погоды в Узбекистане со вторника. Как говорится в сообщении центра, 16 ноября на северные районы Узбекистана, а 17−18 ноября на всю территорию страны через Поволжье вторгнется влажная и холодная воздушная масса, сформировавшейся над европейской территорией России (Московская область).

16−17 ноября по стране ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−28 м/с, местами с пыльными бурями.

16 ноября по Каракалпакстану и Хорезмской области, 17 ноября по остальной территории Узбекистана пройдут осадки (дождь, с переходом в снег),

17−18 ноября в предгорных и горных районах ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные.

По всей стране ожидается резкое понижение температуры. 16−17 ноября по северу, 17−18 ноября по всей территории Узбекистана температура понизится ночью до −5…−8 градусов Цельсия, днем — до 0…+3, по северу ночью — до −12…−15, днем — до 0…-3 градусов.