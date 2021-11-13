Проект Zira.uz собрал рецепты сытных и ароматных блюд из курицы.

Куриные котлеты с кукурузой

Этот простой и быстрый рецепт разнообразит привычное меню. Кукуруза прекрасно сочетается с куриным мясом, дополняет его и делает сочным.

Суп рамён с курицей

Азиатский суп рамен — сытное и пикантное блюдо. К лапше быстрого приготовления добавляют мясо, овощи, яйца и специи. Получается очень вкусно.

Куриные голени с овощами

Благодаря обилию зелени курица по этому рецепту получается очень ароматной. Способ приготовления позволяет мясу остаться очень сочным, однако блюдо все равно можно считать диетическим.

Чахохбили из курицы

Чахохбили — одно из наиболее интересных блюд грузинской кухни. Несмотря на простоту приготовления, оно всегда получается со своим особым ароматом и вкусом, который трудно спутать с чем-то другим.

Казан-кебаб из филе бедра курицы

С филе бедра курицы казан-кебаб получается не менее вкусным, чем из говядины. Однако блюдо готовится быстрее.

Куриные голени с гречкой в духовке

Не знаете, какое блюдо приготовить из привычных ингредиентов которые всегда есть на кухне? Курица, запеченная с гречкой в духовке — самый простой и вкусный рецепт.