Проект Zira.uz собрал рецепты сытных и ароматных блюд из курицы.
Куриные котлеты с кукурузой
Этот простой и быстрый рецепт разнообразит привычное меню. Кукуруза прекрасно сочетается с куриным мясом, дополняет его и делает сочным.
Суп рамён с курицей
Азиатский суп рамен — сытное и пикантное блюдо. К лапше быстрого приготовления добавляют мясо, овощи, яйца и специи. Получается очень вкусно.
Куриные голени с овощами
Благодаря обилию зелени курица по этому рецепту получается очень ароматной. Способ приготовления позволяет мясу остаться очень сочным, однако блюдо все равно можно считать диетическим.
Чахохбили из курицы
Чахохбили — одно из наиболее интересных блюд грузинской кухни. Несмотря на простоту приготовления, оно всегда получается со своим особым ароматом и вкусом, который трудно спутать с чем-то другим.
Казан-кебаб из филе бедра курицы
С филе бедра курицы казан-кебаб получается не менее вкусным, чем из говядины. Однако блюдо готовится быстрее.
Куриные голени с гречкой в духовке
Не знаете, какое блюдо приготовить из привычных ингредиентов которые всегда есть на кухне? Курица, запеченная с гречкой в духовке — самый простой и вкусный рецепт.