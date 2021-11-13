Министр юстиции Русланбек Давлетов во время аудиоподкаста 12 ноября высказал свое мнение о решении проблемы низкого качества коммунальных услуг, в том числе компенсации ущерба предпринимателям в результате перебоев в подаче газа и электроэнергии.

Глава Минюста назвал эту проблему «актуальной» и подтвердил наличие перебоев в энергоснабжении, из-за чего «страдают и предприниматели, и население».

«Если речь про предпринимателей, то есть договор. Его условия определены. Поскольку вторая сторона является предприятием-монополистом, то условия договора также были изучены соответствующими организациями, т. е. есть стандартные контракты. Нужно смотреть [на проблему] на основе этих договоров», — сказал он.

По его словам, есть сложности с правовым сознанием и отношениями в этой сфере, но некоторые предприниматели через суд получают компенсацию.

«Есть предприниматели, которые подают иски суд и компенсируют ущерб. Поскольку цех работает, если его продукт или сырьё останется [внутри оборудования], когда отключат свет, то он должен вытащить сырье, которое он повторно [использовать не сможет]. Всё связано с ущербом», — заявил министр.

Русланбек Давлетов в качестве юриста призвал решать данный вопрос через суд.

«Нужно подавать [иск] в суд. Этим путём можно привести всё в порядок. [У поставщика] обязательно повысится ответственность после того, как возместит ущерб. Завтра он будет действовать по-другому. Во многих случаях происходит так. Суды — это орган, обязывающий государственные и хозяйственные органы в соответствии с законом и договорами. Этим надо пользоваться», — отметил глава Минюста.

В ноябре 2020 года в Каттакургане (Самаркандская область) из-за отключения электричества замерзла большая часть овощей в теплицах. Предварительный ущерб был оценен в 35 тысяч долларов, не считая упущенной прибыли. Прокуратура района тогда подала в суд на региональную электросеть Самарканда с требованием возместить фермерским хозяйствам ущерб в 1,54 млрд сумов, нанесенный из-за многочасового отключения электричества в теплицах.

«Газета.uz» также писала, что в Ташкентском районе 17 тысяч потребителей были отключены от подачи электроэнергии, которая не была возобновлена после погашения долгов. Схожая ситуация наблюдалась в и других районах Ташкентской области. В связи с этим Антимонопольный комитет составил административные заявления в отношении руководителей электроснабжающих предприятий Ташкентского, Зангиатинского и Кибрайского районов с передачей дела в суд по административным делам.

В июле прошлого года депутат Максуда Ворисова (была кандидатом в президенты от партии НДПУ на выборах 2021 года) заявила, что договоры об оказании коммунальных услуг должны быть полностью пересмотрены . «За просрочку платежа потребитель платит штраф либо его отключают от сети. Но если подача электроэнергии прекращается без предупреждений, то в отношении поставщика меры не принимаются», — отмечала парламентарий.