Министр юстиции Русланбек Давлетов во время аудиоподкаста 12 ноября высказал свое мнение о решении проблемы низкого качества коммунальных услуг, в том числе компенсации ущерба предпринимателям в результате перебоев в подаче газа и электроэнергии.
Глава Минюста назвал эту проблему «актуальной» и подтвердил наличие перебоев в энергоснабжении, из-за чего «страдают и предприниматели, и население».
«Если речь про предпринимателей, то есть договор. Его условия определены. Поскольку вторая сторона является предприятием-монополистом, то условия договора также были изучены соответствующими организациями,
т. е.есть стандартные контракты. Нужно смотреть [на проблему] на основе этих договоров», — сказал он.
По его словам, есть сложности с правовым сознанием и отношениями в этой сфере, но некоторые предприниматели через суд получают компенсацию.
«Есть предприниматели, которые подают иски суд и компенсируют ущерб. Поскольку цех работает, если его продукт или сырьё останется [внутри оборудования], когда отключат свет, то он должен вытащить сырье, которое он повторно [использовать не сможет]. Всё связано с ущербом», — заявил министр.
Русланбек Давлетов в качестве юриста призвал решать данный вопрос через суд.
«Нужно подавать [иск] в суд. Этим путём можно привести всё в порядок. [У поставщика] обязательно повысится ответственность после того, как возместит ущерб. Завтра он будет действовать по-другому. Во многих случаях происходит так. Суды — это орган, обязывающий государственные и хозяйственные органы в соответствии с законом и договорами. Этим надо пользоваться», — отметил глава Минюста.
В ноябре 2020 года в Каттакургане (Самаркандская область) из-за отключения электричества замерзла большая часть овощей в теплицах. Предварительный ущерб был оценен в 35 тысяч долларов, не считая упущенной прибыли. Прокуратура района тогда подала в суд на региональную электросеть Самарканда с требованием возместить фермерским хозяйствам ущерб в 1,54 млрд сумов, нанесенный из-за многочасового отключения электричества в теплицах.
«Газета.uz» также писала, что в Ташкентском районе 17 тысяч потребителей были отключены от подачи электроэнергии, которая не была возобновлена после погашения долгов. Схожая ситуация наблюдалась в и других районах Ташкентской области. В связи с этим Антимонопольный комитет составил административные заявления в отношении руководителей электроснабжающих предприятий Ташкентского, Зангиатинского и Кибрайского районов с передачей дела в суд по административным делам.
В июле прошлого года депутат Максуда Ворисова (была кандидатом в президенты от партии НДПУ на выборах 2021 года) заявила, что договоры об оказании коммунальных услуг должны быть полностью пересмотрены . «За просрочку платежа потребитель платит штраф либо его отключают от сети. Но если подача электроэнергии прекращается без предупреждений, то в отношении поставщика меры не принимаются», — отмечала парламентарий.
Flyerok
а почему Минюст не возмущается самим текстом договора в котором зачастую поставщик снимает с себя полную ответственность или же ограничивает ее в рамках 500 баксов?
Трунов Александр
Судьям вежливо укажут "правильное' решение и предприниматели опять останутся ни с чем.
А вот если бы судьи были действительно независимы, поставщик электроэнергии стал бы банкротом.
Абдукаххор Ташмухамедов
У нас что, все чиновники из космоса? Как будто в суде все прозрачно.
Nz S Bat
Господин Давлетов не вкурсе что перебои с электроэнергией давно уже в прошлом, это уже история 5 летней давности.
Усман Усманов
Кто захочет связываться с судами, которые отнимут время, нервы и деньги и в конце вынесут решение в пользу госчиновников или госпредприятия? Сейчас суд не независимый суд а госсуд.
Виктор Суздальцев
А смысл обращаться в суд который всегда будет на стороне гос монополистов?