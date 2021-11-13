В возрасте 98-лет ушёл из жизни заслуженный деятель науки Узбекистана, профессор Шабат Ходжаевич Ходжаев, сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития.

Шабат Ходжаев родился 2 мая 1924 года в Ташкенте. В 1946 году окончил лечебный факультет Ташкентской медицинской академии и поступил в аспирантуру Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней АМН СССР (Москва). В 1953 году стал доцентом кафедры инфекционных болезней Ташкентского института усовершенствования врачей, в 1960 — защитил докторскую диссертацию.

В 1961 году был избран профессором кафедры инфекционных болезней, с 1962 по 1965 год работал проректором по научной и учебной работе, а с 1964 года и в течение следующих 40 лет руководил кафедрой инфекционных болезней детского возраста Ташкентского института усовершенствования врачей.

В 1979 году Шабат Ходжаев основал и возглавил узбекский филиал Института вирусологии имени Д.И.Ивановского. Начав работу в области вирусных гепатитов, постепенно начал продвигать идею проведения массовой вакцинации населения Узбекистана против вируса гепатита. В 1990—1991 годах под его руководством в НИИ вирусологии впервые в СССР была разработана программа вакцинации против вирусного гепатита В.

Награждён рядом государственных наград, ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Узбекистана и Каракалпакстана, заслуженного врача Узбекистана.