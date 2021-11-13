Недавняя пыльно-песчаная буря и мгла над городами и районами Узбекистана послужила хорошим напоминанием о том, что чистота воздуха — очень важная составляющая качественной жизни, и непрекращающаяся последние тридцать лет повсеместная вырубка зелёных насаждений, безусловно, имеет экономические издержки.

Начнём с самого важного. Согласно исследованию группы узбекских учёных, за последние 29 лет зелёная территория внутри Ташкента снизилась с 12 тысяч гектаров до 2661 гектара, это сокращение более чем в 4,5 раза.

За этот период население города выросло на 50%. По данным Госкомстата, сегодня население города составляет 2,8 миллиона человек (в начале 1990-х — 1,9 миллиона человек). Площадь зелёных участков в столице в пересчёте на одного человека уменьшилась с 63 кв. м до 9 кв. м.

Это достаточно консервативные цифры, так как из-за отсутствия переписи населения нельзя точно установить число жителей столицы, которое, скорее всего, больше 2,8 миллиона.

Несмотря на то, что Ташкент не такой многоэтажный и плотный, как другие мировые мегаполисы, площадь зелёных зон на душу населения здесь меньше, чем даже в Нью-Йорке (13,5 кв. м против 9 кв. м). Поэтому несправедливо, сравнивая степень озеленения Ташкента и Нью-Йорка, называть второй «бетонными джунглями».

Второй самый большой город США, Лос-Анджелес, имеет почти 40 кв. м зелёной площади на жителя, а столица Соединённых Штатов Вашингтон — все 55 кв. м.

Почему важно иметь много зелени?

Конечно, ввиду событий начала ноября ответ может быть очевидным, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что даже при отсутствии природных катаклизмов качество воздуха чрезвычайно важно для человеческой жизни.

Большое экспериментальное исследование группы учёных на основе данных из Китая содержит вывод о том, что загрязнение воздуха является причиной высокой смертности. Именно причиной.

Это исследование очень важное, потому что учёные смогли экспериментально это доказать. Обычно в бедных странах люди живут меньше, а в богатых — дольше. Внутри одной страны продолжительность жизни очень сильно связана с достатком, и поэтому ответ на вопрос, является ли загрязнение воздуха причиной высокой смертности, был не так уж и очевиден. Межстрановые сравнения не могут нам сказать о причинно-следственной связи, они могут сказать лишь о корреляции.

Чтобы ответить на вопрос, действительно ли воздух влияет на продолжительность жизни, учёные использовали так называемый «натуральный эксперимент» — энергетическую политику вдоль реки Хуайхэ. В период централизованного планирования 1950−1980 годов китайское правительство обеспечивало бесплатное отопление зимой за счёт поставки угля для котлов в городах к северу от реки, отказывая в поставках угля на юге.

Сжигание угля в котлах связано с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу и, в частности, с выбросом твёрдых частиц, золы, которые могут быть чрезвычайно вредными для здоровья человека.

Таким образом, это решение китайских властей стало полем для эксперимента, где часть населения живёт при намного худшем качестве воздуха, а часть — при относительно лучшем. Результаты исследования показали, что люди, которые жили к югу от реки, имели среднюю продолжительность жизни на 5,5 лет больше. Учёные делают вывод о том, что политика развития энергетики вдоль реки Хуайхэ привела к ошеломляющим потерям — более 2,5 миллиардов лет потерянной жизни.

Карта из исследования.

То есть исследование доказало, что качество воздуха сильно влияет на качество и главное — продолжительность жизни. Нужно отметить, что разница в 5,5 лет, которую выявили в результате эксперимента в Китае, — это очень большая разница: она сравнима с разницей в средней продолжительности жизни населения Узбекистана (74,6 лет) и Дании (81 год). Поэтому мы все должны заботиться о качестве воздуха и понимать, насколько это важно.

Недавний отчёт Института энергетической политики Чикагского университета установил, что жители Индии в среднем увеличили бы продолжительность жизни на 5,9 лет, если бы дышали воздухом, отвечающим стандартам Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха. Согласно отчёту, во многих странах загрязнение воздуха представляет собой даже большую угрозу общественному здоровью, чем туберкулёз, ВИЧ/СПИД и курение сигарет.

Хорошо, плохой воздух делает нас больнее и быстрее убивает. Но при чём тут деревья?

У деревьев и городской зелени есть три функции, которые напрямую влияют на качество воздуха — это уменьшение температур в городе, очищение воздуха от вредных частиц и сокращение потребления энергии зданиями за счёт снижения температуры с помощью затенения летом и блокирования ветров зимой.

Получается, что чем больше в городе деревьев, тем более качественный городской воздух и, соответственно, тем дольше живут люди. Деревья в этом смысле — очень важный аспект безопасности и здравоохранения. Поэтому вырубка деревьев напрямую влияет на здоровье людей. Ещё точнее — чем больше рубят деревья, тем меньше живут люди.

Более того, продолжительность жизни — это следствие заболеваемости и качества жизни. То есть загрязнённый воздух делает жизнь не только короче, но и намного хуже.

Исследования показали, что дети чаще страдают астмой из-за плохого качества воздуха. Улучшение качества воздуха в Калифорнии уменьшило возникновения детской астмы и привело к тому, что количество детей, попавших в экстренные отделения госпиталей, упало на 5−14%.

Другое исследование, которое тоже использует данные об улучшении воздуха в Калифорнии, приходит к выводу, что сокращение выбросов угарного газа за 1990-е годы спасло примерно 1000 детских жизней в Калифорнии.

Недавнее и интересное исследование на данных из 355 муниципалитетов Нидерландов показало, что во время пандемии коронавируса чем хуже было качество воздуха в муниципалитете, тем выше был уровень заболеваемости, госпитализации и смертности.

Качество воздуха принято измерять концентрацией частиц PM2,5 в воздухе, что описывает мелкие вдыхаемые частицы, диаметр которых обычно составляет 2,5 микрометра и меньше. Норма ВОЗ — 10 μg/м3.

В Нидерландах средний уровень PM2,5 за время проведения эксперимента был 10,49 μg/м3. Так вот, результаты исследования показали, что при прочих равных, если в муниципалитете увеличивается концентрация PM2,5 на 1 μg/м3, это увеличивает случаи смертей на 13%.

В дни пыльной мглы уровень PM2,5 в Ташкенте был равен 23,1 μg/м3, на 12,61 μg/м3 выше, чем в вышеуказанном исследовании.

Если брать эти цифры в основу расчётов, то в Ташкенте избыточная смертность от коронавируса из-за качества воздуха увеличена на 163,93%. За цифрой стоит очень много человеческих жизней, которые можно спасти.

Вывод этой статьи состоит в том, что вырубка деревьев ухудшает жизни людей — делает их намного короче и хуже. Тот факт, что в Ташкенте за 30 лет зелёные площади сократились в 7 раз, конечно же, приводит к тому, что качество воздуха в городе очень плохое.

Но даже если не смотреть на исследования и иногда ходить по городу пешком, становится очевидно, что парковая площадь внутри города заметно сократилась.

Осознать масштаб негативных изменений помогают спутниковые снимки и старые фотографии. Некогда самое большое зелёное пятно на карте — Национальный парк — лишился озёр и деревьев.

Бывшее Комсомольское озеро в Национальном парке. Фото: Юрий Корсунцев.

Ныне осушенное озеро перед зданием Законодательной палаты. Фото: Юрий Корсунцев.

Сквер имени Амира Темура тоже остался без многолетних деревьев, даривших прохладу горожанам.

Сквер Амира Темура в июле 2008 года и ноябре 2009 года. Источник: Google Earth.

Другие более мелкие парки, такие как «Гульшан», также были переданы под строительство. Парк имени Бобура, возле которого прошло моё детство, тоже лишился внушительной территории из-за строительства.

Парк имени Абдуллы Кадыри также превратился в строительную площадку. Части Ботанического сада отданы под проведение различных мероприятий.

Конечно, уничтожение парков приводит к увеличению пыли и ухудшению чистоты воздуха. Но тяжёлой нагрузкой к этому идёт неоправданная автомобилизация города, которая происходит за счёт сокращения объёма и ухудшения качества общественного транспорта.

Отказ от экологически чистых видов транспорта, таких как трамвай и троллейбус, также оказал значительное влияние на ухудшения качества воздуха.

Площадь автомобильный дорог в городе увеличивается, но это не спасает ситуацию, а приводит к росту количества автомобилей и пробок.

Все это в сумме приводит нас к тому, что было описано выше в исследованиях:

младенческая смертность увеличится (конечно, чем лучше медицина, тем она ниже, и тот факт, что младенческая смертность уменьшилась, не является противоречием); вырастет количество детей с астмой; многие болезни дыхательный путей, в частности, связанные с COVID-19 и гриппом, становятся всё более тяжёлыми и иногда смертельным.

В целом, качество жизни людей заметно ухудшается, и связанные с этим экономические расходы заметно возрастают.

Главный ресурс любого города — это люди. Если качество жизни людей в городе низкое, тяжело привлекать талантливых людей или сохранить существующий человеческий капитал.

Поэтому хотелось бы обратить внимание читателей на то, что даже если песчаная мгла спала, всё равно нужно работать над улучшением качества воздуха. Ведь если частицы, которые нас убивают, не видны без микроскопа — это вовсе не значит, что их нет.

Не стоит ожидать катаклизмов и катастроф, чтобы начать заботится о природе. Речь идёт о самом важном — сегодняшней жизни каждого из нас.

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