Квалификация АССА и степень бакалавра в области прикладного бухгалтерского учета (BSc in Applied Accounting) от британского университета Oxford Brooks продолжают получать всемирное признание и популярность среди молодых специалистов.

Почему эта программа заслуживает внимания

Вот уже на протяжении 20 лет АССА совместно с университетом Oxford Brookes (OBU) предоставляют студентам возможность создать прочную базу знаний и навыков для дальнейшего профессионального развития.

ACCA и OBU совместно разработали эту программу, которая может быть полностью реализована дистанционно. Программа отвечает требованиям получения как признанной академической степени, так и профессиональной квалификации, не увеличивая учебную нагрузку. Это оптимальный способ повысить квалификацию из любой точки мира.

Что даст обучение на данной программе

У обучения по программе британского университета Oxford Brooks есть следующие преимущества:

студент, получивший эту степень, будет обладать академическими, профессиональными и исследовательскими знаниями, которые дадут ему конкурентное преимущество для построения успешной карьеры в области финансов;

учебная программа степени бакалавра разработана на основе квалификации ACCA. Исследовательский проект и ценный опыт, полученные во время учебы, повышают критические и аналитические навыки, необходимые для нынешней амбициозной бизнес-среды;

выпускник будет востребован глобальными компаниями благодаря всесторонним знаниям и актуальному набору навыков в области бухгалтерского учета и финансов. ACCA — это бренд международного уровня, который добавит галочку к резюме;

после окончания обучения кандидат становится членом АССА — одной из известных международных профессиональных ассоциаций в мире;

выбирая эту программу, вы можете сэкономить свое время. Ведь параллельно с обучением и подготовкой к квалификации АССА можно получить высшее образование в одном из ведущих и престижных вузов Великобритании.

В такое непростое время на рынке труда, а также из-за повышенной конкуренции очень важно инвестировать в собственные знания и совершенствовать новые навыки. Программа бакалавриата по прикладному бухгалтерскому учету — это еще одна важная ступень для карьерного и личностного роста. Помимо квалификации АССА вы можете также получить качественные знания и опыт вместе с Oxford Brookes.

Как получить степень бакалавра

Для начала молодым людям требуется стать студентами квалификации АССА (при наличии диплома о высшем образовании) либо студентами программы Foundation in Accountancy (при отсутствии высшего образования). Обучение на Foundation in Accountancy (FiA) могут начать даже школьники. Если студенту еще нет 16 лет, в обязательном порядке требуется согласие родителей.

Студенты могут подать заявку на программу университета Oxford Brookes только после завершения уровня прикладных знаний (или основ в бухгалтерском учете (FiA)) и уровня прикладных навыков (всего девять экзаменов). Принимаются освобождения, но чтобы поступить на программу экзамены FR («Финансовая отчетность»), АА («Аудит и сопутствующие услуги») и FM («Финансовый менеджмент»), экзамены необходимо сдать очно, а также пройти обязательный модуль этики.

Первые четыре экзамена можно сдать в любое время в специальных компьютерных центрах. Остальные пять можно сдавать четыре раза в год — в марте, июне, сентябре и декабре. Все экзамены проходят на английском языке. Проходной балл по каждому предмету — 50 баллов. В случае недобора необходимого количества баллов студенты имеют возможность пересдачи при повторной оплате стоимости экзамена.

После успешной сдачи всех экзаменов кандидаты начинают обучение по программе университета Oxford Brookes, где они пишут исследовательский и аналитический проект (Research and Analysis Project — RAP), который оценивается сотрудниками университета Oxford Brookes. Как только студенты успешно сдают RAP, им присуждается степень бакалавра BSc in Applied Accounting от университета Oxford Brookes.



Схема получения степени бакалавра в области прикладного бухгалтерского учета

Об университете Oxford Brookes

Университет Oxford Brookes имеет более чем 150-летнюю историю. Согласно последним рейтингам, Oxford Brookes University занимает 54-е место в рейтинге Times/Sunday Times Good University Guide 2022. Oxford Brookes University также входит в топ-50 университетов Великобритании в рейтинге The Guardian.

Все программы обучения, предлагаемые университетом Oxford Brookes, гарантируют качество и удовлетворяют все требования правительственного органа, ответственного за академические стандарты в университетах Великобритании (UK Quality Assurance Agency).

Узнать подробнее об университете Oxford Brookes можно на сайте.

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