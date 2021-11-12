В АО «Узбекнефтегаз» в честь Дня профсоюзов состоялось мероприятие, посвященное признанию труда самых активных, самоотверженных и инициативных работников, внесших достойный вклад в развитие профсоюзного движения.

За прошедший период 2021 года в АО «Узбекнефтегаз» была проведена плодотворная работа по коллективному договору по защите интересов работников на основе принципов социального партнерства с Объединенным профсоюзным комитетом и входящими в его состав первичными организациями.





В качестве примера можно привести инициативу председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева по запуску медицинской клиники ООО UNG Medline в короткие сроки в Мубарекском районе Кашкадарьинской области. Она оснащена современным медицинским оборудованием, соответствующим мировым стандартам по оздоровлению работников на основе принципов социального партнерства с Объединенным профсоюзным комитетом и входящими в его состав первичными организациями.

Для оказания качественных медицинских услуг работникам и членам их семей, работающим на системных предприятиях АО «Узбекнефтегаз», а также населению Мубарека в клинике UNG Medline созданы терапевтическое, кардиологическое, неврологическое, гинекологическое, хирургическое отделения на 65 мест, а также поликлиника на 150 посещений, современная лаборатория.





Кроме того, в открывшемся в июне современном благоустроенном санатории UNG Toshkent Dengizi oromgohi «Узбекнефтегаз» организует отдых для сотрудников заводов и управлений системы общества и членов их семей.

Помимо этого, за девять месяцев 2021 года 146 работникам акционерного общества и членам их семей оказана медицинская помощь в соответствующих специализированных клинических больницах за счет «Узбекнефтегаз».

Для стимулирования работников профсоюзного комитета и входящих в его состав первичных организаций, являющихся организаторами этих мероприятий, был организован праздничный стол. Работникам, которые являются примером в деле охраны труда и защиты трудовых прав работников, были вручены ценные подарки.

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