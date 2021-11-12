Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках комплексных глобальных мер правительства США по борьбе с пандемией COVID-19 выделило Узбекистану дополнительно 2,5 млн долларов, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

Таким образом, общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с COVID-19 превысил 16 млн долларов.

USAID будет использовать эти дополнительные средства для оказания технического содействия на высоком уровне по обеспечению качества лекарств, а также для решения проблемы недоверия к вакцинации в стране, отметили в посольстве.

«Число полностью вакцинированных людей в Узбекистане постепенно растет. Но пандемия еще далека от завершения — вирус продолжает распространяться в стране, а новые варианты представляют собой постоянную угрозу на глобальном уровне. Положить конец пандемии жизненно важно для обеспечения безопасности каждого, спасения жизней и восстановления глобальной экономики», — сказала директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит.

«Вакцины являются ключевым инструментом в этих усилиях, и администрация [президента США Джо] Байдена привержена этим усилиям, недавно объявив, что Соединенные Штаты безвозмездно отправили более 200 миллионов доз вакцины против COVID-⁠19 по всему миру», — добавила она.

USAID с самого начала пандемии тесно сотрудничает с правительством Узбекистана в сферах укрепления национальных лабораторных систем для крупномасштабного тестирования; предотвращения и контроля инфекции в лабораториях и медицинских учреждениях, совершенствования диагностического потенциала, эпиднадзора за COVID-19 и быстрого реагирования; улучшения лечения инфицированных, а также повышения осведомленности общественности о COVID-19, вовлечения общественности и мобилизации волонтеров.