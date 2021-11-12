Управление по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области в четверг подтвердило факт вырубки неизвестными в селе Акташ Бостанлыкского района 56 многолетних деревьев. Ранее об этом сайту Podrobno.uz сообщил общественный деятель и журналист Абу-Али Ниязматов.

Сотрудники районной инспекции провели расследование и установили, что было вырублено 53 ясеня, 2 чёрных тополя и 1 кроваво-красный боярышник.

По факту незаконной вырубки в присутствии понятых был оформлен протокол. Ущерб, нанесённый природе, оценён в 288,7 млн сумов. Документы переданы в органы прокуратуры для дачи правовой оценки, говорится в сообщении.

В пятницу Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 198 Уголовного кодекса («Повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений»).

Напомним, в Узбекистане до конца текущего года действует мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

В августе президент Шавкат Мирзиёев сообщал о планах продлить мораторий до 2024 года и в несколько раз увеличить штрафы в сфере экологии. Тогда же он поручил создать экологическую полицию, которая уже начала работать.

В сентябре на одной из предвыборных встреч в качестве кандидата в президенты Шавкат Мирзиёев заявил, что мораторий на вырубку деревьев будет бессрочным. Тогда же он анонсировал общенациональную программу «Яшил макон» («Зелёное пространство») по ежегодной высадке 200 миллионов деревьев. Программа стартовала в этом месяце.