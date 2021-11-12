Школа актуальных профессий Tehnikum организует премию «Лучший блогер — 2021». Премия будет ежегодной, а кто станет победителем зависит только от зрителей.
Этапы отбора номинантов:
- Школа Tehnikum номинирует несколько блогеров в определенной категории по ряду критериев: активность и периодичность постов, количество и вовлеченность подписчиков.
- Голосование идет каждый день на страницах Tehnikum в Instagram и Telegram.
- Победители каждой категории выходят в гранд-финал, где будут бороться за звание лучших.
Гранд-финал и церемония награждения Tehnikum Bloggers Award'21 состоятся 15 ноября на грандиозной вечеринке в честь дня рождения Tehnikum. Все победители и номинанты получат памятные призы от партнеров.
Для участия в голосовании нужно перейти на страничку в Instagram и отдать свой голос за лучшего блогера.
Генеральный партнер — компания Namuna Development.
Телефон: (+998) 78−777−00−77.
Адрес: ул. Лашкарбеги, 1.
Instagram: @namunadevelopment
Telegram: t.me/namunadevelopment
Сайт: namunadevelopment.uz
Организатор премии — школа актуальных профессий Tehnikum.
Телефон: (+998) 97−133−35−55.
Адрес: ул. Афросиаб, 2, БЦ Barakat.
Ориентир: станция метро «Космонавты».
Instagram: @tehnikum.school
Telegram: t.me/tehnikum_school
Сайт: tehnikum.school
На правах рекламы.