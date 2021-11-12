Школа актуальных профессий Tehnikum организует премию «Лучший блогер — 2021». Премия будет ежегодной, а кто станет победителем зависит только от зрителей.

Этапы отбора номинантов:

Школа Tehnikum номинирует несколько блогеров в определенной категории по ряду критериев: активность и периодичность постов, количество и вовлеченность подписчиков. Голосование идет каждый день на страницах Tehnikum в Instagram и Telegram. Победители каждой категории выходят в гранд-финал, где будут бороться за звание лучших.

Гранд-финал и церемония награждения Tehnikum Bloggers Award'21 состоятся 15 ноября на грандиозной вечеринке в честь дня рождения Tehnikum. Все победители и номинанты получат памятные призы от партнеров.

Для участия в голосовании нужно перейти на страничку в Instagram и отдать свой голос за лучшего блогера.

Генеральный партнер — компания Namuna Development.

Телефон: (+998) 78−777−00−77.

Адрес: ул. Лашкарбеги, 1.

Instagram: @namunadevelopment

Telegram: t.me/namunadevelopment

Сайт: namunadevelopment.uz

Организатор премии — школа актуальных профессий Tehnikum.

Телефон: (+998) 97−133−35−55.

Адрес: ул. Афросиаб, 2, БЦ Barakat.

Ориентир: станция метро «Космонавты».

Instagram: @tehnikum.school

Telegram: t.me/tehnikum_school

Сайт: tehnikum.school

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