Первый саммит Организации тюркских государств, которая образуется на основе Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоится в 2022 году в Узбекистане. Решение об этом было принято на восьмом саммите Тюркского совета в Стамбуле 12 ноября, в котором участвовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщила пресс-служба президента, на саммите, темой которого были «Зелёные технологии и умные города в цифровом веке», принято более 10 документов, включая Итоговую декларацию саммита и «Видение Тюркского мира-2040». Председательство в организации перешло от Азербайджана к Турции.

В повестку дня саммита вошли вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, «зелёной» экономики, цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также образования и культуры.

Выступая на заседании, Шавкат Мирзиёев заявил о полной поддержке Узбекистаном исторических решений о переименовании Тюркского совета и предоставлении Туркменистану статуса государства-наблюдателя.

Глава государства предложил объявить 2022 год в Тюркском мире «Годом поддержки молодёжных инициатив». Этот вопрос может стать основной темой следующего саммита.

Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан (с 2019 года). Статус наблюдателя до этого имело одно государство — Венгрия.