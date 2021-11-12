В пятницу, 12 ноября, по Узбекистану сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По большей части территории к середине дня воздух прогреется до +16…+18 градусов.

В субботу по территории страны сохранится погода без осадков, но количество облаков увеличится, за счет этого произойдет небольшое понижение температуры.

В воскресенье на территорию Узбекистана ожидается вынос слабовлажных и прохладных воздушных масс с районов Туркменистана.

По республике местами пройдет небольшой дождь. Лишь по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям по-прежнему сохранится погода без осадков.

Ночью температура воздуха останется в пределах +3…+8, а в дневные часы заметно похолодает, дневная температура не будет превышать +8…+13 градусов.