Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана задержали в Сырдарьинской области подозреваемого в организации ячейки террористической организации, сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, житель Хавастского района Б. Т. и его единомышленники, попав под влияние членов террористической организации, действующей на территории Сирии, регулярно распространяли через интернет среди своих близких материалы с призывом к «джихаду».

Кроме того, правоохранители располагали информацией, подтверждающей намерение лидера группы Б. Т. отправиться в Сирию и присоединиться к террористическим группировкам.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания членов группы, в их мобильных телефонах были найдены материалы экстремистского характера.

В отношении Б. Т. было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, в рамках которого он был взят под стражу.

В настоящее время в отношении Б.Т. и его связей продолжаются следственно-дознавательные действия.