Законопроектом о государственном бюджете на 2022 год предлагается снизить сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Узбекистана новых и бывших в эксплуатации автомобилей до 1% от цены приобретения. Об этом сообщается в заключении Счётной палаты.

При этом государственный аудитор считает, что в связи со сложностью определения размера сбора за временный ввоз автомобилей, а также возможного требования носить с собой документы, подтверждающие цену приобретения авто, это решение может вызвать недовольство и привести к излишней волоките.





В заключении также анализируется проблема с расходами на удостоверение договоров, связанных с отчуждением автомобилей и недвижимостью другим лицам. Сейчас при оформлении договоров о купле-продаже взимаются государственные пошлины через нотариальные конторы и сборы через органы внутренних дел.

По данным Счётной палаты, существуют большие расхождения между государственными пошлинами и сборами, взимаемыми за регистрацию недвижимого и движимого имущества физическими лицами.

Например, в зависимости от даты производства и мощности автомобиля средняя госпошлина за удостоверение договоров отчуждения для легковых автомобилей мощностью до 110 лошадиных сил (например, Chevrolet Nexia-3) составляет 1,62 млн сумов, а сбор — 3,11 млн сумов (всего в сумме — 4,73 млн сумов). При мощности двигателя более 110 лошадиных сил (на примере Chevrolet Tracker) средний размер госпошлины достигает 2,7 млн сумов, а сбора — 3,65 млн сумов (всего 6,35 млн сумов).

За удостоверение имущественных прав и договоров по ним недвижимости площадью до 100 кв. м в Ташкенте, Нукусе и областных центрах (средняя рыночная цена 350−400 млн сумов) взыскивается 1 БРВ (270 тысяч сумов), а за госрегистрацию — 1,25 БРВ (337,5 тысяч сумов). В сумме — 607,5 тысяч сумов.

Удостоверение договора на автомобиль требует в 8 раз больше расходов, чем за квартиру (не учитывая платные услуги нотариусов) несмотря на то, что рыночная стоимость машины в 4 раза меньше жилья.

В результате вместо заключения договоров купли-продажи граждане управляют автотранспортом и распоряжаются им через оформление доверенности, что в некоторых случаях может привести к спорам в имущественных отношениях.

Счётная палата предлагает для облегчения процесса госрегистрации имущества и создания благоприятных условий для полного управления имущественными правами, пересмотреть (унифицировать) размер госпошлины и сборов (пропорционально стоимости имущества) для физических лиц при оформлении недвижимого и движимого имущества.