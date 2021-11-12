3M («три эм») — одна из крупнейших производственных корпораций в США, выпускающая с начала XX века инновационные разработки для разных рынков. Она известна как компания со ставкой на инновации и научные исследования. Именно в ней были разработаны скотч, магнитная лента, цветной копировальный аппарат, клейкие листы для заметок Post-it и одноразовые респираторы.

Корпорация 3M имеет свои представительства в 60 странах мира, а в октябре 2021 года стала представлена и в Узбекистане дистрибьютором OOO LiderTeam.

Средства индивидуальной защиты от одного из ведущих мировых производителей





Первыми товарами 3M, представленными на местном рынке, стали средства индивидуальной защиты, созданные по инновационным американским технологиям. Такой выбор особенно актуален, учитывая рост экономики и возросшее количество строительных и монтажных работ.

В интернет-каталоге компании можно найти фильтрующие полумаски, перчатки, защитные комбинезоны, очки, каски, страховочное оборудование, респираторы. Качественная продукция 3M подойдет для использования при строительных, монтажных и высотных работах, в производстве и промышленности, а также поможет соблюсти технику безопасности.

Высокотехнологичное производство компании 3M позволяет получить товары высокого качества: с долгим сроком эксплуатации, устойчивые как к высоким, так и низким температурам, защищающие кожу, глаза и дыхательные пути от вредного воздействия токсичных веществ, пыли, газов и солнечной радиации.

В каких сферах используется продукция ЗМ:

горнодобывающая отрасль;

автомобилестроение;

пищевая промышленность;

здравоохранение;

строительство, монтажные работы;

а также везде, где необходима безопасность на рабочем месте.

Компания также приглашает к сотрудничеству дилеров Узбекистана. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: (+998) 97−738−32−54, (+998) 71−205−95−99.

Онлайн-каталог, все виды оплаты и доставка по Узбекистану





3M работает как с бизнесом, так и с потребителями, и предоставляет возможность оптовых поставок напрямую от производителя, а также продажу в розницу. Официальный сайт дистрибьютора удобен в использовании — все карточки товаров имеют цену, актуальную информацию по наличию, описание и технические характеристики, как того требуют стандарты компании.

Также в интернет-магазине компании есть наличный и безналичный расчет. Имеется и доставка — по всему Узбекистану, товары доставляются партнерскими курьерскими службами.

Начав со средств индивидуальной защиты, 3M в Узбекистане будет продолжать расширять ассортимент и вскоре представит и другую продукцию производителя, которая сейчас насчитывает сотни наименований — от канцелярских товаров и средств для уборки до строительных материалов и продукции для ремонта и ухода за автомобилем.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 97−738−32−54, (+998) 71−205−95−99.

Адрес шоурума: Мирзо-Улугбекский р-н, ул, Салар Буйи, 47, блок Б.

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

E-mail: info@3m-uzbekistan.uz

Сайт: 3m-uzbekistan.uz

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