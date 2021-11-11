Российская государственная нефтегазовая компания «Зарубежнефть» рассматривает покупку доли в компании Jizzakh Petroleum в Узбекистане. Об этом со ссылкой на три источника сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, условия сделки пока не согласованы. Jizzakh Petroleum «показывали» российскому «Лукойлу», однако сотрудничество «не задалось», сообщил один из собеседников.

В «Зарубежнефти» не стали комментировать сделку, однако сообщили о заинтересованности в «дальнейшем развитии в Узбекистане».

«Компания ведет работу над расширением присутствия в странах СНГ, в том числе в Казахстане, и надеется сформировать в этом регионе кластер по добыче нефти и газа», — отметили в нефтекомпании.

В 2019 году «Зарубежнефть» приобрела 50% в СП Andijanpetro с «Узбекнефтегазом» по разработке в Узбекистане зрелых месторождений Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум, добыча в 2021 году запланирована на уровне 20 тысяч тонн.

По словам Дмитрия Маринченко из агентства Fitch, Узбекистан добывает совсем мало нефти — около 50 тысяч баррелей в день. Добыча не покрывает потребностей экономики.

По его оценке, если исходить из кратности запасов в 15 лет, видно, что в теории Узбекистан может нарастить добычу нефти вдвое. Но для этого, уточняет аналитик, нужны инвестиции, в том числе в новые буровые установки, и технологии — привлечение иностранных инвесторов является в таком случае нормой для отрасли.

О Jizzakh Petroleum

Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года «Узбекнефтегазом» и Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International). Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли «Узбекнефтегаза» с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.

В июне 2020 года состав учредителей выглядел так: Belvor Holding Limited из Кипра (68%), «Узбекнефтегаз» (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%), на начало февраля 2021 года доли между «Узбекнефтегазом» и Belvor Holding Limited были распределены по 49%.

В конце мая «Узбекнефтегаз» вышел из состава учредителей, и теперь Belvor Holding Limited владеет долей в 98%. Кроме того, изменилось юридическое название и статус компании. Теперь это иностранная компания Sanoat Energetika Guruhi (Промышленная энергетическая группа).

СМИ связывают Belvor Holding Limited с предпринимателем Бахтияром Фазыловым, который является председателем правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же — основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане, среди акционеров — «Газпромбанк»).

В июне 2020 года Jizzakh Petroleum получила в доверительное управление Ферганский нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщается на сайте Jizzakh Petroleum, компания — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в Узбекистане. На ее долю приходится около 80% добычи нефти и около 22% доказанных запасов нефти на 105 месторождениях. Общий объем добычи в 2020 году составил 498,7 тысяч тонн нефти и 497,4 млн кубометров природного газа.

«Газета.uz» сообщала, что по состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане компания «Лукойл» работает на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum — 84,9 млрд кубометров (4,5%).