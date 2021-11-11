9 ноября в Ташкенте состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между строительным холдингом MIMAR Group (Узбекистан) и компанией Outdoor Factory (Турция), специализирующейся на проектировании и строительстве парков, музеев и культурных пространств.





В церемонии приняли участие директор MIMAR Group Ферузбек Давронов, председатель правления Outdoor Factory Тойгар Йедигёз, руководители подразделений компаний.

Ферузбек Давронов отметил, что подписание меморандума стало отражением интереса сторон в реализации совместных проектов, а также имеющегося потенциала сферы строительства Узбекистана.

«Мы убеждены, что сотрудничество с компанией Outdoor Factory, имеющей солидный портфель проектов по всему миру, позволит нам вывести сферу градостроительства на качественно новый уровень», — сказал Ферузбек Давронов.

Председатель правления Outdoor Factory Тойгар Йедигёз подчеркнул, что соглашение с MIMAR Group поможет осуществлять масштабные проекты в рамках новой стратегии развития Узбекистана.





«Партнерство с MIMAR Group позволит объединить наш опыт и ресурсы в обогащение и развитие архитектуры Узбекистана. Вместе с нашими командами будем создавать новые проекты и укреплять отношения между нашими странами», — прокомментировал подписание меморандума Тойгар Йедигёз.

В рамках меморандума MIMAR Group и Outdoor Factory планируют развивать сотрудничество по ряду направлений, в том числе строительство и проектирование городских парков, музеев и культурных пространств.





О компании Outdoor Factory

Outdoor Factory — турецкая компания, основанная в 2010 году в Стамбуле. Компания специализируется на проектировании и строительстве парков, музеев и памятников. Outdoor Factory имеет представительства в Турции, Катаре, Италии, США, Германии и теперь в Узбекистане. На сегодня в портфолио компании входят более 350 концептуальных проектов, 25 музеев и 110 памятников. Общая площадь реализованных проектов — более 2 млн кв. м.





О MIMAR Group

MIMAR Group — один из крупных строительных холдингов Узбекистана, который специализируюется на реализации масштабных градостроительных проектов — от индустриальных парков и объектов социальной инфраструктуры до образовательных учреждений и коммерческой недвижимости.

В соответствии с принятой стратегией развития MIMAR Group стремится устанавливать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями, имеющими большой опыт в реализации градостроительных проектов.

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