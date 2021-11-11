В Зарафшане начал работу торговый комплекс бытовой техники Meydan. Теперь жителям Учкудукского, Тамдынского районов и Зарафшана для покупки бытовой техники не нужно проезжать большие расстояния до областного центра.
В церемонии открытия приняли участие представители хокимията, общественности и активисты региона.
«В торговом комплексе Meydan покупатели могут приобрести более 4000 наименований бытовой техники, в частности, различные типы газовых плит, холодильников, ноутбуков, телефонов и телевизоров. Жители этого региона чтобы купить, к примеру, холодильник, ездили в Навои или Ташкент. Теперь купить бытовую технику они могут в ТЦ Meydan. Наш торговый комплекс организован на мультибрендовой основе. Покупатели могут приобрести продукцию любых брендов, например, LG и Samsung», — рассказал Баходир Каримов, директор торгового комплекса бытовой техники Meydan.
Принимавший участие в церемонии открытия первый заместитель хокима Зарафшана Анвар Шохмирзаев отметил, что торговый комплекс Meydan создан для удобства жителей Зарафшана.
«Сегодня в Зарафшане запускается еще один крупный проект сферы обслуживания. За последние годы в Зарафшане произошло множество изменений в этой сфере. Если в 2017 году в городе было всего три рынка и торговых центра, то сегодня их количество выросло почти до 10. К концу года этот показатель вырастет еще. Конечно, вклад наших предпринимателей в этот процесс неоценим. Комплекс бытовой техники, который будет работать в новом направлении и с новыми предложениями, сделает его более удобным для жителей Зарафшана», — сказал Анвар Шохмирзаев.
В связи с открытием комплекса в Зарафшане проводятся акции. Одна из них продлиться три дня, по ней покупатели, которые приобрели холодильник, смогут получить в подарок утюг, купившие газовую плиту — миксер, а те, кто купил стиральную машину смогут получить гладильную доску, а ноутбук — флешку на 8 Гб.
«Мы, зарафшанцы, очень рады. В этом торговом центре более 4000 наименований товаров, поэтому выбор очень широк. Здесь есть все необходимое для дома и по хорошей цене. Возможности большие. Я желаю удачи торговому центру», — поделилась покупательница Лобар Амонова.
Филиал торгового комплекса бытовой техники Meydan в Навоийской области пока заработал только в Зарафшане. Помимо этого филиалы есть в Ташкенте, Термезе, Шахрисабзе и Бухаре.
Адреса филиалов:
- Ташкентский: Юнусабаский р-н.
Телефон: (+998) 99−550−30−30;
- Бухарский: ул. Пиридастгир, 7А.
Ориентир: СК «Семург».
Телефон: (+998) 97−860−11−11;
- Термезский: 5 малый м-в, ул. Манзилгох, 18А.
Ориентир: СК «Сурхан», базар «Яшил базар»;
Телефон: (+998) 93−790−50−00;
- Шахрисабзский: МСГ «Тепарлик», ул. Ипак йули, 330.
Телефон: (+998) 97−701−28−12.
- Зарафшанский: 14 микрорайон.
Ориентир: торговый комплекс Gold Mart.
Телефон: (+998) 93−173−09−90.
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