В рамках программы развития туристического потенциала Узбекистана и привлечения интереса немецкоговорящей публики к музею искусства в Нукусе «Капиталбанк» оказал поддержку в издании книги Мариники Бабаназаровой.

«Игорь Савицкий: художник, собиратель, основатель музея» — книга о жизни и творчестве человека, собравшего коллекцию советских и русских художников авангарда и основавшего музей искусства в Нукусе.

Автор книги, уже изданной на русском, английском, французском, итальянском и теперь на немецком языках — не менее интересная и творческая личность. Мариника Бабаназарова — искусствовед, приемник Игоря Савицкого, почетный директор Государственного музея искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого не только запечатлела на бумаге автобиографию легендарного основателя, но и вывела его труд на уровень международного признания. Под ее чутким руководством книга не только была переведена на немецкий, но и дополнена. На страницах появились виды древнего Хорезма и археологических памятников, что в перспективе еще больше привлечет внимание туристов, желающих посетить Узбекистан.

Благодаря инициативе и финансовой поддержке «Капиталбанка» свет увидел немецкий экземпляр книги «Игорь Савицкий: художник, собиратель, основатель музея». Часть изданного тиража будет передана музею Савицкого на безвозмездной основе.

На правах рекламы.