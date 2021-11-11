Президент Узбекистана 10 ноября подписал постановление «О мерах по совершенствованию системы финансирования расходов на выращивание и сбор хлопка-сырца».

Согласно документу, с урожая 2022 года вводится порядок финансирования выращивания и сбора хлопка за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства, в соответствии с которым льготное финансирование выращивания и сбора хлопка осуществляется через хлопково-текстильные кластеры и элитные семеноводческие хозяйства в составе Центра развития семеноводства.

Кроме того, коммерческие банки за счет ресурсов фонда будут выделять льготные кредиты:

хлопково-текстильным кластерам на выращивание хлопка — в размере до 60% стоимости хлопка-сырца по ставке 10% годовых на срок 24 месяца, включая льготный период 18 месяцев, начиная с 19-го месяца — с условием возврата в течение последующих 6 месяцев в равных долях;

элитным семеноводческим хозяйствам в составе Центра развития семеноводства на выращивание хлопка-сырца — в размере до 60% стоимости хлопка-сырца по ставке 10 процентов годовых на срок 14 месяцев;

хлопково-текстильным кластерам и элитным семеноводческим хозяйствам в составе Центра развития семеноводства на финансирование сбора хлопка — в размере до 20% стоимости хлопка-сырца по ставке 10% годовых на срок 12 месяцев, включая льготный период 3 месяца.

Хлопково-текстильным кластерам за счет фонда будет также выплачивается компенсация на покрытие части процентной ставки по коммерческим кредитам, выделяемым в национальной валюте на срок до 12 месяцев для окончательного расчета по закупкам хлопка-сырца, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более 10%.

Начиная с урожая 2023 года финансирование расходов на выращивание хлопка хлопково-текстильными кластерами и элитными семеноводческими хозяйствами в составе Центра развития семеноводства начинается с 1 октября года, предшествующего соответствующему году урожая.

Льготные кредиты, выделенные хлопково-текстильным кластерам в целях выращивания хлопка-сырца, направляются фермерским хозяйствам на финансирование агротехнических мероприятий, связанных с выращиванием хлопка, за исключением кредитов, выделенных хлопково-текстильным кластерам для выращивания хлопка-сырца на арендованных ими сельскохозяйственных землях.

Согласно документу, предоплата хлопково-текстильными кластерами фермерским хозяйствам за выращивание хлопка-сырца производится в денежной форме. При этом предоплата натурой не допускается.

Вопросы, связанные с минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, техникой и техническими услугами (за исключением химических средств защиты растений), включая их импорт, решаются сельхозпроизводителями самостоятельно. Документ запрещает вмешательство в решение этих вопросов в любой форме.

Льготные кредиты на выращивание хлопка-сырца под урожай 2021 года, выделенные хлопково-текстильным кластерам, имеющим мощности по переработке хлопкового волокна, начиная с сентября 2022 года подлежат возврату в течение 6 месяцев равными долями. При этом возврат ресурсов, выделенных коммерческим банкам на эти цели за счет средств фонда, продлевается пропорционально сроку возврата льготных кредитов.