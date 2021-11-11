Спортивная ассоциация «Skate Uzbekistan» была учреждена на конференции 9 ноября. Председателем организации избран Азиз Ахмедов, генеральным секретарём — Камол Усманов, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта.

Ассоциация включает в себя следующие виды спорта: скейтбординг, катание на роликах, фигурное катание на роликах, скоростное катание на роликах, фристайл-слалом, хоккей на роликах, роллер-дерби и самокатный спорт.





Создание ассоциации дает возможность узбекистанским спортсменам участвовать в престижных международных соревнованиях по скейтбордингу и роликам.

В 2021 году впервые в программе Олимпийских игр в Токио появились соревнования по скейтбордингу в двух видах, и теперь это вид спорта вошёл в программу летней Олимпиады в 2024 году в Париже. Таким образом, у узбекистанских скейтбордистов появился шанс завоевать 12 лицензий по этому виду спорта.