Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер 11 ноября опубликовал у себя на странице в Instagram фотографию с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

«Международный визит из Центральной Азии в Баварию: беседа с премьер-министром Узбекистана и болельщиком ФК „Бавария“ Абдуллой Ариповым… Узбекистан является надежным международным партнером и поддержал Бундесвер в эвакуации из Афганистана», — говорится в описании к публикации.

Слева направо: Манфред Грундке, Катрина Клаас-Мюльхойзер и Абдулла Арипов.

9 ноября во Франкфурте премьер-министр Узбекистана выступил на международной конференции «В центре внимания — Центральная Азия. Беседа об экономике», организованной Восточным комитетом германской экономики.

Абдулла Арипова говорил не только про Узбекистан, но и стремился привлечь внимание в целом ко всему центральноазиатскому региону. По его словам, в Центральной Азии «сложился новый политический климат, активизировались межгосударственные контакты, растет торговля, реализуются совместные инфраструктурные проекты».

Глава узбекского правительства подчеркнул, что Центральная Азия хочет большего, чем быть просто транзитным коридором между Китаем и Европой, она стремится в полной мере подключиться к мировому рынку

В состав правительственной делегации также включены министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и замминистра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев.

Футбольный клуб «Бавария» — профессиональный немецкий футбольный клуб из города Мюнхен. Основан в 1900 году. Самый титулованный клуб Германии и один из самых титулованных клубов мира. «Бавария» заняла 3-е место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 2-е место — по версии журнала Kicker.