Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз кредитного рейтинга АКБ «Узпромстройбанк» с «негативного» на «стабильный», подтвердив уровень рейтинга «BB-».

Стабильный прогноз обосновывается тем, что банк будет поддерживать адекватные показатели капитализации в связи со снижением рисков, связанных с дополнительными значительными потребностями в формировании резервов или агрессивным ростом кредитования.

«Несмотря на подготовку к предстоящей в 2024 году приватизации банк сохранит прочную бизнес-позицию и тесные связи с государством в ближайшие два года», — отметили в S&P Global Ratings.

Повышение прогноза АКБ «Узпромстройбанк» на фоне экономических угроз, связанных с пандемией, говорит об эффективном развитии бизнеса банка, устойчивом росте его активов и их высоком качестве, а также эффективных операционных показателях деятельности.

«Стабильный прогноз по рейтингам АКБ „Узпромстройбанк“ отражает наше мнение о том, что адекватные запасы капитала, улучшение качества активов и прочная бизнес-позиция в Узбекистане будут поддерживать его показатели кредитоспособности в ближайшие 12 месяцев», — заключили в Standard & Poor’s.

АКБ «Узпромстройбанк» является одним из крупных и системообразующих финансовых учреждений Узбекистана. Банк занимает ведущие позиции на рынке по основным финансовым показателям, таким как объем активов и капитала, депозитная база и прибыль. На сегодняшний день в системе банка осуществляется масштабная работа по завершению заключительного этапа процессов трансформации. Это, в свою очередь, будет оказывать позитивное влияние на финансовые показатели банка и повысит операционную эффективность.

АКБ «Узпромстройбанк» продолжает укреплять свои позиции на финансовом рынке Узбекистана и расширять инвесторскую базу.

На правах рекламы.