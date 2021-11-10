Проект Seoul Mun, расположенный вдоль побережий канала Бурджар, имеет все необходимые составляющие, чтобы отличиться среди конкурентов: престижная локация у воды, концептуальная архитектура, актуальные террасы, обширный список представленных брендов и множество других преимуществ.

Проект представлен помещениями площадью от 25 до 308 кв. м и обладает различными вариантами высоты потолков. Помимо этого каждое помещение Seoul Mun имеет индивидуальные технические характеристики: водоснабжение, газ, санузлы и вытяжные конструкции. Такие параметры помогут открыть на территории торгово-досугового центра практически любой вид бизнеса: ресторан, магазин, шоурум, тренажерный зал, супермаркет, детскую площадку, спа-центр и многое другое.





Шестиметровая высота потолков дает возможность реализации второго уровня. В таком случае можно увеличить практическую пользу квадратуры помещения с выгодой до 70% с каждого квадратного метра.

На данный момент компания Dream City делает выгодное предложение всем желающим начать свой бизнес в престижном проекте. Достаточно внести всего 10% от стоимости помещения и уже стать владельцем коммерческой недвижимости в Seoul Mun. Выгодные и гибкие условия приобретения, комфортная рассрочка с удобным вариантом оплаты помогут развивать бизнес на набережной в центре Ташкента.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.