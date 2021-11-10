2 ноября президент объявил «ударные 40 дней» по посадке деревьев. На следующий же день хокимияты всех регионов начали сообщать о начатых работах по высадке саженцев. «Газета.uz» попросила заведующего лабораторией защитного лесоразведения и лесомелиорации НИИ лесного хозяйства, доктора сельскохозяйственных наук Зиновия Новицкого рассказать о том, как сажать и ухаживать за деревьями на примере Ташкента и Приаралья (Зиновий Новицкий имеет 40-летний научный стаж работы на осушенном дне Аральского моря, мы публиковали его статью о создании лесных насаждений на месте бывшего моря).

Ташкент — город зелёный, в нём много древесных растений. Однако не все они получают должный агротехнический уход. Много деревьев, особенно хвойные, поражены вредителями и болезнями, что приводит к их высыханию, в конечном итоге — к гибели. На новых участках высаживают сосны, можжевельники, которые к осени стоят сухими и погибают.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

При создании защитных лесных насаждений вдоль шоссейных и железнодорожных дорог необходимо изучить международный опыт и применительно к нашим условиям использовать его.

Например, вдоль дороги Одесса-Кишинёв или Теребовля-Тернополь (Украина) с двух сторон дороги сделали сначала рядовые посадки ореха грецкого или черешни, после, через 3−5 метров, создают ветроударные снегозащитные лесные насаждения, где по рядам высаживают один ряд алычи, второй — шелковицы, потом идут скумпия, калина, кизил, слива, смородина, вишня, лещина (фундук) и другие породы, которые с успехом могут произрастать в условиях Узбекистана. За каждой полосой протяжённостью 5 км был закреплён дорожный мастер, который следил за состоянием растений.

Очень важным является культура воспитания подрастающего поколения, формирования у него бережного отношения к каждому кустику, каждому растению. Это достигается путём воспитательной работы в семье и личным примером родителей, а потом в школе.

Воспоминания из моего детства: мы вместе с родителями ходили в эти защитные лесные полосы собирать кизил, алычу, шелковицу, вишню — готовили из них варенье. Собирали черешню, из которой в воскресенье мама готовила нам вареники. И не дай Бог, кто-то ветку дерева сломает — это был очень большой скандал и порицание со стороны своих же сверстников, одноклассников, соседей. Всем нам разрешали собирать плоды, но не ломать ветки. А сколько орехов мы собирали? В то же время мы, дети, старались, чтобы наши деревья лучше росли и давали побольше плодов, поэтому вносили навоз под них.

Все мной перечисленные деревья хорошо растут в Узбекистане, и вот такой подход должен быть, если мы хотим преобразовать нашу природу в лучшую сторону, но чтобы это не была разовая акция.

Информация о создании лесных насаждений должна быть достоверной и должна содержать две цифры: сколько посажено весной и сколько сохранилось в сентябре.

И желательно было бы иметь информацию о том, сколько сохранилось весной следующего года. Если какая-то часть растений погибла, то их надо заменить и не допускать прогалин.

Посадка саженцев в Ханабаде (Андижанская область). Фото: t.me/Xonobodpress.

Все мы являемся свидетелями большой пыльной бури, прошедшей 4 ноября, которая нанесла огромный ущерб нашей стране, покрыв всё на своём пути почвенными частицами.

Этот ураган был возможен по двум причинам. Первая — это то, что в последние годы массово начали вырубать деревья под разным предлогом. При этом главное объяснение тех, кто вырубает деревья, — это то, что они были больны. Извините, а кто довел их до такого состояния, почему соответствующие организации, которые должны были вести химическую обработку против вредителей и болезней, её не проводили? Вот в этом надо разобраться, а не вырубать многолетние деревья.

Вторая причина — это проблема высыхания Аральского моря, где уже созданы лесные насаждения, но они ещё малы и не могут защитить легко дефлирующие пески на осушенном дне.

Посадка саженцев в Карши. Фото: t.me/qashvilhokimligi.

Ко мне подходят люди и спрашивают, почему произошла такая буря, нанесшая огромный ущерб всему живому, ведь раньше тоже были ветры, но такого не было, чтобы воздух был насыщен почвенными частицами.

Ответ один — безразличие к нашей природе, уничтожение растительного покрова, вырубка деревьев. Что ещё должно произойти, чтобы люди изменили своё отношение к природе, перестали вырубать деревья ради своего сиюминутного удовлетворения путём постройки дома, киоска, магазина и так далее?

Да и к решению проблемы Арала должно быть более результативное отношение. Не прикрывание лозунгами в тёплых кабинетах, а результативная работа на осушенном дне вместе с рабочими. Благодаря инициативе президента и умелой работе МЧС и Госкомлеса сегодня на осушенном дне Аральского моря создано 1 миллион 550 тысяч га лесных насаждений, которые свои ветрозащитные функции в полной мере будут проявлять через несколько лет.

Поэтому озвученный Шавкатом Мирзиёевым проект «Яшил макон» является своевременным и жизненно необходимым и, как показала практика совсем недавних дней, крайне важным в деле улучшения экологической ситуации в стране.

Как проект «Яшил макон» будет реализован в Приаралье

Проект «Яшил макон» поможет нам в преобразовании экологического состояния существующих насаждений в Приаралье.

Для начала, перед тем, как проводить работы в Приаралье, необходимо разработать проект создания лесных насаждений в населённых пунктах Приаралья с расчётно-технологическими картами, указанием мест создания насаждений, ассортимента пород, мест, откуда будет доставлен посадочный материал, и кто ответственен за создание лесных насаждений и уходу за ними.

В кишлаках вдоль улиц будут высаживаться деревья, в первую очередь, тополя и вяз, прокладываться арыки. Ответственность за состояния этих насаждений будет возложена на махаллинские комитеты.

Учитывая то, что в кишлаках затруднительно к каждому дереву подвести капельное орошение, при посадке в посадочную яму будут закладываться полимерные влагоудерживающие нановещества (гидрогель). Этот приём даст возможность значительно сократить количество полива и сэкономить воду.

В городах Приаралья ассортимент пород можно расширить, но необходимо иметь в виду, что здесь зимой температура воздуха понижается до минус 30 градусов, и такую температуру не все деревья выдерживают — замерзают и погибают.

Все перечисленные выше аспекты определят научные подразделения Госкомлеса.

На осушенном дне Аральского моря работы в ноябре-декабре будут продолжены по посеву семян пустынных растений. Там все лесомелиоративные работы проводятся согласно научным разработкам, полученным в НИИЛХ. За их соблюдением строго следит координатор проекта, и поэтому отступлений не имеется. Все работы проводятся строго в агротехнический срок с учётом типов донных отложений.

Однако учитывая, что последние годы сильно засушливы и прогноз не предвидит ничего хорошего, необходимо для удержания влаги начать использовать влагоудерживающие нановещества.

Кроме этого, для выполнения проекта целесообразно расширить объёмы сбора семян кормовых растений и провести их посев в местах уже созданных саксауловых насаждений с целью их прорастания и образования напочвенного покрова (пастбищ).

Таким образом, существующие саксауловые насаждения будут уменьшать скорость ветра и улучшать микроклиматические показатели в междурядьях, где нами посеяны семена кормовых растений, что позволит через два-три года получить двухкомпонентные насаждения, где в первом ярусе произрастает саксаул, а во втором — кормовые растения, образующие пастбища.

Как при новых посадках избежать прошлых ошибок

В городах и населённых пунктах, прежде чем начинать проводить посадочные работы, необходимо разработать проект. В нём должен быть учтён дизайн и эстетичность создаваемых насаждений. Без проекта озеленительные работы не следует проводить.

При озеленении в первую очередь необходимо базироваться на местных древесно-кустарниковых породах и только при их отсутствии можно завозить другие породы из-за рубежа.

Посадка саженцев в Хорезмской области. Фото: t.me/xorazm_uz_official.

Необходимо больше использовать широколиственные долговечные породы с обязательным капельным орошением.

Для более долгого содержания влаги в почве в посадочную яму следует помещать полимерные влагоудерживающие нановещества.

Посадочные растения нуждаются в агротехническом уходе и в первую очередь в подкормке минеральными и органическими удобрениями.

Необходимо составить энтомологическую и фитопатологическую карту всех существующих насаждений по улицам, городам и населённым пунктам. Определить виды вредителей и болезней, наметить меры борьбы с ними и начать незамедлительно проводить борьбу.