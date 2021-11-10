Khujra Studios — это апарт-отель в Бухаре, совмещающий в себе элементы восточных традиций и удобства современных жилых пространств. Название отеля происходит от арабского слова «худжра» — «комната». Такой комнатой называли кельи в медресе или караван-сарае. Пространство в худжрах было строго разграничено на зоны для работы и отдыха, а также спальное место, расположенное на верхнем уровне. Эта концепция и послужила вдохновением для авторов проекта.





Однако такие «кельи» были рассчитаны для учеников медресе и странников, и условия в них были спартанскими: маленькая площадь комнаты и узкие окна, пропускающие мало света. Поэтому при создании Khujra Studios авторы проекта отталкивались от основной идеи худжры — четко разграниченного пространства, — переняв также восточные элементы декора.

Вторая часть названия отеля — Studios — призвана описать вид проживания. Комнаты, которые могут выбрать гости, создатели проекта называют студиями, потому что акцент в них делается на обеспечение современных удобств в стиле лофта.





Khujra Studios подойдет как тем, кто приехал в Бухару по делам, так и семьям и компаниям друзей, путешествующим по Узбекистану. Здесь можно отдохнуть от городской суеты в студии со всеми удобствами, а после отправиться на прогулку по историческим местам города.

Почему стоит выбрать Khujra Studios

Проживание в Khujra Studios — это оптимальный вариант для длительных поездок. Студии в отеле обустроены так, чтобы сделать быт постояльцев комфортным.

На первом уровне — кухня, где удобно разместятся несколько человек, санузел и лаунж-зона для отдыха или работы. На втором уровне располагается спальня.





Обстановка студий отличается простотой и минимализмом — сюда будет приятно вернуться после тяжелого или полного впечатлений дня, чтобы отдохнуть от суеты и насладиться уединением. В то же время в интерьере присутствуют элементы декора, воссоздающие атмосферу Востока.

В Khujra Studios современное сочетается с традиционным: присущие восточной архитектуре деревянные балки и современная кухня, удобные кресла с национальными узорами и столики с классической резьбой по дереву. При реализации проекта дизайнеры использовали изделия местных мастеров — бухарских ремесленников и маргиланских ткачей.





Помимо этого, апарт-отель располагается недалеко от исторического центра Бухары. Гости смогут легко и быстро добраться до известных достопримечательностей и ознакомиться со знаменитыми памятниками архитектуры.

Четыре вида студий для разных постояльцев

Khujra Studios предлагает своим гостям четыре вида комнат.

«Медовый месяц». Такое название дано этой комнате потому, что она отлично подойдет парам без детей. Здесь есть все из стандартного набора: кухня, лаунж-зона, санузел и спальня на втором уровне.





«Семейная». Эти просторные и уютные апартаменты — хороший вариант для семей с детьми или компании друзей, находящихся в длительной поездке. Сердце студии — большой стол, за которым компания друзей или семья могут собраться, чтобы поесть и обсудить события прошедшего дня. Быт здесь рассчитан на четверых, поэтому в спальне располагаются четыре кровати.

Худжра художниц. Эта комната первой вдохновила художниц проекта Khujra Studios на создание картин. Именно поэтому она получила такое название. Для проживания здесь предусмотрено два спальных места, мягкий диван и пространство для работы.





Худжра холостяка. Немного «брутальная», маленькая, но при этом не менее уютная комната подойдет путешествующим в одиночку или работающим людям. Также здесь смогут уединиться и поработать в спокойной обстановке творческие личности и фрилансеры.

Днем все комнаты будут получать естественное освещение непрямых солнечных лучей за счет больших окон. Атмосферу единения с природой задает внутренний двор Khujra Studios. Здесь высажено много деревьев, обеспечивающих тень и прохладу летом, а также имеются озелененные пространства.





Дополнительные удобства в Khujra Studios

В Khujra Studios постояльцам доступен бесплатный Wi-Fi.

В стоимость проживания в апарт-отеле включены завтраки. В скором будущем Khujra Studios будет предлагать своим постояльцам пакеты дополнительных услуг. В них, помимо трехразового питания и организованного пикника, будет входить экскурсия по достопримечательностям города.

Забронировать студию в Khujra Studios можно за пять дней до прибытия, написав в личные сообщения официальных страниц апарт-отеля в соцсетях или позвонив по телефону: (+998) 33−383−23−43.

Адрес: Бухара, ул. Зебинисо, 13.

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