Золотая осень в Ташкенте подходит к концу. Самые сочные краски октября и ноября – в фотоподборке «Газеты.uz».
Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
Улица Шахрисабз
Сквер Амира Темура
Улица Ракатбоши
Улица Махтумкули, Дворец Форумов
Площадь Мустакиллик
Площадь Мустакиллик
Парк за гостиницей «Узбекистан»
Вековой дуб на улице Яхъё Гулямова, 11
Вековые деревья во дворе особняка князя Романова
Сквер Амира Темура
реклама
реклама
Ботанический сад
Созерцание осени в Ботаническом саду
Прогулки в Ботаническом саду
Вихри листвы на улице Мирзо Улугбека
Ожидание на улице Мирзо Улугбека
реклама
реклама
Уголок для фотосессий на «Текстиле»
Заросшие плющом стены в окрестностях бывшего завода УзБУМ
Ожерелье
реклама
реклама
Шиповник за гранью успеха
Гостеприимство
Авторы фотографий: Евгений Сорочин Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». Запрещается любое использование графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газета.uz» и иным третьим лицам.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz
Авторизация на Газета.uz
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.
Комментарии