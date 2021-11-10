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Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Осень в Ташкенте
Золотая осень в Ташкенте подходит к концу. Самые сочные краски октября и ноября – в фотоподборке «Газеты.uz».

Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увеличить.

Площадь Мустакиллик
Площадь Мустакиллик
Парк за гостиницей «Узбекистан»
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Ботанический сад
Созерцание осени в Ботаническом саду
Прогулки в Ботаническом саду
Вихри листвы на улице Мирзо Улугбека
Ожидание на улице Мирзо Улугбека
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Уголок для фотосессий на «Текстиле»
Заросшие плющом стены в окрестностях бывшего завода УзБУМ
Ожерелье
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Шиповник за гранью успеха
Гостеприимство
Авторы фотографий: Евгений Сорочин
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