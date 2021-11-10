Расходы государственного бюджета Узбекистана увеличиваются второй раз за год. Президент Шавкат Мирзиёев после рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год в парламенте 2 июля увеличил предельные размеры ассигнований, выделяемых министерствам и ведомствам, сначала на 13,1 трлн сумов ($1,2 млрд) — с 135,8 трлн до 148,9 трлн сумов, а 6 ноября— на 11,69 трлн сумов ($1,09 млрд по курсу ЦБ на 10 ноября), то есть с 148,9 до 160,6 трлн сумов.

В Сенате последнее увеличение расходов объяснили тем, что «для последовательного продолжения осуществляемых в республике преобразований, социально-экономических реформ, дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности, снижения негативного воздействия пандемии коронавируса и повышения благосостояния населения принят ряд указов и постановлений президента».

«В свою очередь, в этом направлении реализуются государственные программы. Обеспечение выполнения определенных в них задач требует дополнительных источников финансирования», — говорится в сообщении верхней палаты парламента.

В этой связи в закон о госбюджете на 2021 год внесены изменения в части предельных размеров средств, выделяемых из государственных целевых фондов и республиканского бюджета распределителям бюджетных средств первого уровня.

«Газета.uz» рассказывает, в какие сферы планируется направить дополнительные средства.

Прогноз доходов государственных целевых фондов увеличивается на 1,82 трлн сумов — с 26,17 трлн до 27,99 трлн сумов.

Централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд при Кабинете министров получит дополнительно 123 млрд сумов к ранее выделенным 150 млрд сумов.

Государственному фонду содействия занятости при Министерстве занятости и трудовых отношений дополнительно выделяется 280 млрд сумов (было 197 млрд, стало 479 млрд сумов).

Внебюджетный Республиканский целевой книжный фонд при Министерстве народного образования получил дополнительно 62 млрд сумов (стало 133,4 млрд сумов).

Расходы Фонда реконструкции и развития Узбекистана за год увеличились с 13,4 трлн до 19,8 трлн сумов, а затем — до 24,2 трлн сумов.

В разрезе министерств и ведомств дополнительно выделяется (сравнительная таблица):

Министерство народного образования (+192,2 млрд сумов)

464,7 млрд сумов (в рамках перераспределения средств) — на проведение строительно-ремонтных работ в школах, подлежащих ремонту, а также укрепление их материально-технической базы до 2021/2022 учебного года;

46,1 млрд сумов — на компенсационные выплаты для приобретения учебников и учебных пособий преподавателям иностранных языков;

Министерство дошкольного образования (+985,8 млрд сумов)

300 млрд сумов — на субсидии учреждениям дошкольного образования, образованные на основе государственно-частного партнерства;

519,6 млрд сумов — на финансирование дополнительных мероприятий по расширению сети дошкольных образовательных организаций в районах с низким уровнем охвата;

280,9 млрд сумов — на капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов.

Уменьшается на 101,1 млрд сумов расходы на обязательную годичную подготовку детей к начальному образованию.

Министерство высшего и среднего специального образования (+43,9 млрд сумов)

13,2 млрд сумов (в рамках перераспределения средств) — ежемесячные субсидии в двухкратном расмере базовой расчетной величины для молодежи, включенной в «Молодежную тетрадь», в период прохождения им практики;

72,2 млрд сумов (в рамках перераспределения средств) — субсидии на оплату ежемесячной арнедной платы студентам, не общежитиями и проживающими на основе права аренды в жилых помещениях.

Министерство здравоохранения (+383,6 млрд сумов)

60 млрд сумов — расходы на совершенствование онкологической помощи населению и дальнейшее развитие онкологической службы;

37,3 млрд сумов — проведение операции кохлеарной имплантации у детей с нейросенсорной глухотой или потерей слуха;

62,7 млрд сумов — расходы на финансирование мер по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью;

26 млрд сумов — расходы на обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения (витамином «К», сурфактантом и другими), необходимыми для обеспечения здоровья матерей и детей, женщин репродуктивного возраста;

237,6 млрд сумов (перераспределяемые средства) — расходы по созданию «медицинских бригад», расширению охвата населения медицинскими услугами;

4,6 млрд сумов — расходы на единовременные денежные средства и ежемесячную арендную плату в двукратном размере базовой расчетной величины для врачей, выезжающих на работу в семейные врачебные пункты и семейные поликлиники, расположенные в отдаленных и труднодоступных районах;

112,1 млрд сумов — расходы на социальную поддержку престарелых и лиц с инвалидностью;

22,7 млрд сумов — расходы, связанные с увеличением в 3 раза размера средств для получения лекарств и изделий медицинского назначения.

116,4 млрд сумов — капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов.

При этом уменьшается на:

10,8 млрд сумов — расходы на финансирование мер по противодействию распространения заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека;

48,7 млрд сумов — расходы на оказание нефрологической и гемодиализной помощи;

132,7 млрд сумов — расходы на оказание эндокринологической помощи населению;

7,2 млрд сумов — расходы на оказание медицинской и социальной помощи детям с редкими (орфанными) и другими наследственно-генетическими заболеваниями;

5,48 млрд сумов — расходы на здравоохранение и сохранение генофонда населения в рамках Программы по развитию региона Приаралья;

6,45 млрд сумов — расходы на развитие служб гематологии и трансфузиологии и дальнейшую поддержку лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимым заболеваниями;

1,34 млрд сумов — расходы на развитие донорства крови и ее компонентов.

Министерство жилищно-коммунального обслуживания (+114,6 млрд сумов)

100 млрд сумов — текущие расходы;

14,6 млрд сумов — расходы на развитие системы питьевой воды и канализации для обеспечения населения чистой питьевой водой;

Министерство сельского хозяйства (+61,9 млрд сумов)

Текущие расходы выросли на 61,9 млрд сумов.

В рамках перераспределения средства снижены на 70 млрд сумов расходы, связанные с противодействием вредителям и сохранением урожая в чрезвычайных ситуациях.

Министерство энергетики (+1,09 трлн сумов)

1 трлн сумов выделяется в виде субсидии на покрытие разницы в средней цене покупки и продажи природного газа для удовлетворения потребностей потребителей республики.

Министерство транспорта (+1,23 трлн сумов)

1,13 трлн сумов — текущие расходы;

105 млрд сумов — капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов;

Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства (+392,9 млрд сумов)

На 400 млрд сумов выросли субсидии хозяйствам, производящим животноводческую продукцию, выращивающим рыбу интенсивным методом, и птицеводческим хозяйствам;

При этом расходы на внедрение технологии капельного и дождевого орошения на засушливых и пастбищных землях уменьшаются на 9 млрд сумов.

Министерство финансов (+4,43 трлн сумов)

150 млрд сумов — расходы на развитие инфраструктуры свободных экономических зон и малых индустриальных зон, а также крупных производственных проектов с прямыми иностранными инвестициями;

1,3 трлн сумов — расходы на финансирование разрабатываемых программ;

500 млрд сумов — расходы на улучшение земельных участков, водной и дорожной инфраструктуры вокруг туристских объектов;

546 млрд сумов — расходы на повышение размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, а также тарифов отдельных видов услуг;

250 млрд сумов — расходы на социальную налоговую сумму работодателей, уплачиваемого ими работникам в возрасте до 25 лет при условии непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев;

600 млрд сумов — расходы, связанные с увеличением количества семей, получающих социальные пособия;

1,28 трлн сумов — расходы на борьбу с коронавирусной пандемией и приобретение вакцин;

1,28 трлн сумов — расходы на строительство города «Янги Андижон», финансирование мероприятий по дальнейшей поддержке предпринимательства в Андижанской области;

128,5 трлн сумов — расходы на финансирование мероприятий по ликвидации ущерба от наводнения в Сырдарьинской области;

400 млрд сумов — расходы по финансированию благоустройства территорий махаллей, озеленение и улучшения облика махаллей;

При этом на 264,4 млрд сумов снизились расходы по обслуживанию государственного долга и 1,82 трлн сумов — трансферты в Пенсионный фонд.

Кабинет министров (+242,1 млрд сумов)

47,8 млрд сумов — расходы на содержание территориальных отделений Агентства по карантину и защите растений;

123 млрд сумов — трансферты Централизованному фонду по возмещению причиненного физическим и юридическим лицам ущерба в связи с изъятием земельных участков для нужд государства и общества.

71,3 млрд сумов — капитальные вложения и текущие расходы;

Республиканский центр духовности и просветительства (+13,4 млрд сумов)

8,7 млрд сумов — расходы, связанные с повышением заработной платы территориальных центров.

Остальное — текущие расходы.

Министерство по поддержке махалли и семьи (185,5 млрд сумов)

94,5 млрд сумов — расходы, связанные с увеличением заработной платы работников органов самоуправления граждан;

91 млрд сумов — расходы на единовременную материальную помощь на каждого ребенка в возрасте до 18 лет из семей, включенных в «Железную тетрадь».

Прочие организации (оборонные и правоохранительные ведомства, +1,43 трлн сумов)

1,43 трлн сумов — на повышение зарплат, содержание и укрепление материально-технической базы оборонных и правоохранительных органов;

Госкомгеологии получит из бюджета на 16,2 млрд сумов меньше, Министерство водного хозяйства — 196,1 млрд сумов, Министерство туризма и спорта — 40,2 млрд сумов, Министерство экономического развития и сокращения бедности — 76,2 млрд сумов.

Госкомэкологии получит 1,1 млрд сумов на содержание государственного заказника «Судочье-Акпетки», Государственный налоговый комитет — 100,5 млрд сумов, Администрация президента — 41,2 млрд сумов, Верховный суд — 206,3 млрд сумов, Конституционный суд — 2,8 млрд сумов, Министерство культуры — на 180,2 млрд сумов.