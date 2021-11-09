12 ноября компания Universe Group совместно с международным глобальным оператором зарубежного образования Navitas и экспертом Никитой Шилеевым проведет семинар «Как правильно выбрать университет, чтобы стать востребованным специалистом своего направления».





В рамках семинара вы узнаете, что происходит в сфере образования: как меняются рейтинги и требования к поступлению, как обстоят дела с визами, успешные учебные заведения и программы, куда есть высокий шанс пройти с вашим профайлом — вся актуальная информация и экспертное мнение.





Посетив семинар, можно получить ценную информацию о том, как выгодно жить и гарантированно поступить в топ-университеты США, Европы и Канады, выиграть стипендию до 50%, а также найти свою нишу на международном рынке труда и успешно двигаться по карьерной лестнице.





Дата проведения: 12 ноября.

Место: ул. Амира Темура, 107Б, Международный бизнес-центр.

Для участия необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте.





Программа семинара:

на что обратить внимание при выборе университета и программы;

глобальные возможности, стипендии, гранты и скидки для поступления в топ-университеты мира;

условия получения визы для студентов;

возможности трудоустройства в период обучения;

специальности, которые востребованы на рынке труда сейчас и останутся таковыми в ближайшем будущем;

ответ на вопросы и разбор кейсов.





Количество мест ограничено.

Телефон: (+998) 71−209−93−00.

E-mail: info@universegroup.uz

Сайт: landing.universegroup.uz/seminarus

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На правах рекламы.