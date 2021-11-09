12 ноября компания Universe Group совместно с международным глобальным оператором зарубежного образования Navitas и экспертом Никитой Шилеевым проведет семинар «Как правильно выбрать университет, чтобы стать востребованным специалистом своего направления».
В рамках семинара вы узнаете, что происходит в сфере образования: как меняются рейтинги и требования к поступлению, как обстоят дела с визами, успешные учебные заведения и программы, куда есть высокий шанс пройти с вашим профайлом — вся актуальная информация и экспертное мнение.
Посетив семинар, можно получить ценную информацию о том, как выгодно жить и гарантированно поступить в топ-университеты США, Европы и Канады, выиграть стипендию до 50%, а также найти свою нишу на международном рынке труда и успешно двигаться по карьерной лестнице.
Дата проведения: 12 ноября.
Место: ул. Амира Темура, 107Б, Международный бизнес-центр.
Для участия необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте.
Программа семинара:
- на что обратить внимание при выборе университета и программы;
- глобальные возможности, стипендии, гранты и скидки для поступления в топ-университеты мира;
- условия получения визы для студентов;
- возможности трудоустройства в период обучения;
- специальности, которые востребованы на рынке труда сейчас и останутся таковыми в ближайшем будущем;
- ответ на вопросы и разбор кейсов.
Количество мест ограничено.
Телефон: (+998) 71−209−93−00.
E-mail: info@universegroup.uz
Сайт: landing.universegroup.uz/seminarus
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На правах рекламы.