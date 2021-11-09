Учёные Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана 5 ноября проанализировали состав пыли, осевшей после пыльно-песчаной мглы, сообщила пресс-служба Мининноваций.

Образцы проб были отобраны на территориях, прилегающих к станции метро «Беруни» (Алмазарский район) и Академгородку (Мирзо-Улугбекский район).

Изображение пыли было получено в различных масштабах (от 100 мкм до 1 мкм) с помощью программного обеспечения SmartSEM.





По данным министерства, образцы проб анализировались на электронном микроскопе Zeiss EVO MA 10, рентгеновском дифрактометре Panalytical Empyrean, газовом хроматографе Agilent 7890B и др.

«Результаты показывают, что в составе пыли большое количество частиц размером до 5 мкм, и она менее опасна», — говорится в сообщении.

Анализ наличия 42 видов пестицидов в образцах пыли 5 ноября методом газовой хроматографии показал полное отсутствие каких-либо пестицидов в образцах, отметили в Мининноваций. Согласно изучению, данные анализа также показали нормальное количество солей.

«Измерение рН в образцах пыли указывает на то, что при растворении пыль имеет щелочные свойства. Исследование образцов показало, что по своей природе они являются стандартной пылью. В пыли отсутствуют опасные для здоровья человека тяжелые металлы, соли, пестициды», — отмечается в сообщении.

Обращения за медицинской помощью на фоне пыльно-песчаной мглы

По данным Узгидромета, пыльно-песчаная мгла наблюдалась в Узбекистане впервые за 150 лет, или за всё время метеорологических наблюдений. Поздно вечером 4 ноября превышение допустимой концентрации пыли в воздухе достигало 30 раз, потом оно опустилось до 10 раз.

5 ноября Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации в связи с повышенной концентрацией пыли в воздухе: полоскать горло и нос слегка подсоленной водой, развесить в комнатах влажные полотенца, стараться не выходить на улицу и носить маску. С вечера четверга в скорую помощь в Ташкенте с жалобами на затруднение дыхания поступило 678 вызовов. Минздрав взял ситуацию на особый контроль.

По данным Минздрава, с 5 ноября до 6:00 утра 6 ноября общее количество обращений в службу «103» составило 4110, 7 ноября эта цифра снизилась почти на 345 и составила 3768. Из них 349 обращений были связаны с дыхательной недостаточностью, 25 — с аллергическими реакциями, 48 — с приступами бронхиальной астмы, 8 пациентов были госпитализированы.

«Газета.uz» писала, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) определяет песчаные и пыльные бури (ППБ) как опасное атмосферное явление, которое обычно происходит в засушливых и полузасушливых регионах, где ограничен растительный покров.

Загрязнение воздуха взвешенными частицами, включая пыль, негативно влияет на здоровье наибольшего числа людей, поскольку нет безопасного порога, ниже которого воздействие этих смесей не опасно. Пылевые частицы раздражают дыхательные пути и могут вызвать или усугубить такие заболевания, как бронхит, эмфизема, сердечно-сосудистые заболевания (например, инсульт), глазные инфекции, раздражение кожи и менингококковый менингит. Кроме того, они могут привести к смертности и травмам, связанным с ухудшением видимости и дорожно-транспортными происшествиями.