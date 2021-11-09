7 ноября в Самарканде состоялось открытие нового официального магазина Samsung по мобильным технологиям. Торжественное мероприятие прошло в ТРЦ Family Park. Компания Samsung организовала большой праздник для гостей мероприятия.

Многие жители Самарканда заинтересовались открытием магазина и решили посетить его и ознакомиться с представленными товарами. Их ждала атмосфера радости и веселья, которая создавалась благодаря шоу-программе, конкурсам и подаркам. Посетители приняли активное участие в розыгрышах и получили свои заветные призы — фирменные гаджеты бренда Samsung. Самые маленькие гости открытия также поучаствовали в конкурсах и каждый из них получил подарок от Samsung.





В перерывах между конкурсами гостям показывали лайфстайл видео и ролики о флагманских продуктах Samsung, чтобы они могли ознакомиться с преимуществами высококлассных гаджетов бренда.

За музыкальное настроение отвечали Самаркандский бэнд «Классик» с песнями национальных мотивов и диджей с динамичной музыкой.

Также в день открытия некоторые из гостей совершили первые покупки. Все гости остались довольны праздником и ушли не только с подарками и покупками, но и с уймой положительных эмоций.





О брендшопе в новой локации

В новом брендшопе вы найдете смартфоны, планшеты, наушники, часы последних моделей. Гаджеты в фирменном магазине Samsung можно купить в рассрочку, по акции и со скидками.

В ассортименте представлены смартфоны модельных рядов Galaxy A, S, Z, планшеты серий Galaxy A, S, наушники Buds Live, Pro, Buds2, часы Watch3, Watch4 и другие аксессуары. Их можно приобрести как по наличной, так и по безналичной форме оплаты.





В магазине есть демонстрационная зона, в которой представлены сэмпл-гаджеты. Вы можете протестировать интересующие модели. А смарт-консультанты предоставят всю необходимую информацию по их характеристикам, а также помогут сделать выбор.

Также в брендшопе можно получить сервисное обслуживание. Здесь оказываются услуги в соответствии с международными стандартами.

Все товары имеют гарантию до 1 года.

Если вы хотите обновить смартфон или приобрести новые аксессуары, можно это сделать в новом фирменном магазине Samsung. Тем более, здесь часто будут проводиться акции и предоставляться скидки.





Также Samsung планирует расширять сеть фирменных магазинов по всему Узбекистану.

Адрес: Самарканд, ул. Нарпайская, 76, ТРЦ Family Park, 1 этаж.

Сайт: samsung.com

Instagram: @samsunguzbekistan

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