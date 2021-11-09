В Нарпайском районе Самаркандской области от отравления угарным газом скончалась семья из четырёх человек, включая двух несовершеннолетних детей, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Тела Ж. С. (1984 г. р.), Ш. З. (1987 г. р.), М. Х. (2012 г. р.) и Ж. Х. (2018 г. р.) без телесных повреждений были найдены 22 октября примерно в 12:30. При осмотре места происшествия установлено, что дымоход самодельной газовой печи был забит гнездовым хворостом.

По данному факту 22 октября районная прокуратура возбудила уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.