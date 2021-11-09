На данный момент представители АКБ «Узпромстройбанк» в составе делегации Узбекистана пребывают в Федеративной Республике Германия для участия в V заседании Германо-узбекского делового совета, в работе конференции Восточного комитета немецкой экономики «Центральная Азия — экономический узел между Европой и Азией». Также банк принимает участие в «круглом столе» на тему «Узбекистан: возможности для торговли и инвестиций», который организован Министерством экономики Баварии и Баварским экономическим объединением с участием представителей ведущих компаний региона.





8 ноября в рамках данного визита АКБ «Узпромстройбанк» подписал ряд документов на общую сумму 160,7 млн евро, направленных на дальнейшее укрепление и развитие двустороннего сотрудничества с крупными банками ФРГ, такими как Landesbank Baden-Wurttemberg и Commerzbank AG.

В частности, с банком Commerzbank AG подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проектов на сумму 13,9 млн евро. Документом предусматривается поддержка промышленных предприятий Узбекистана путем финансирования проектов, направленных на увеличение производственных мощностей, внедрение современных технологий в производственный процесс, расширение ассортимента высококачественной продукции и создание дополнительных рабочих мест.





С банком Landesbank Baden-Wurttemberg подписано индивидуальное заемное соглашение на сумму 66,8 млн евро, предусматривающее финансирование для увеличения производственных мощностей одного из крупных текстильных предприятий Узбекистана. Также с Landesbank Baden-Wurttemberg подписано дополнительное соглашение о торговом финансировании на сумму 80 млн евро, направленное на увеличение объема финансовых ресурсов АКБ «Узпромстройбанк» для развития бизнеса в Узбекистане, включая поддержку местных экспортеров и импортеров.

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