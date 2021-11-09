Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит в размере 100 млн долларов для ACWA Power Sirdarya на строительство теплоэлектростанции мощностью 1500 МВт с газовыми турбинами комбинированного цикла в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

Напомним, ACWA Power приступила к строительству ТЭС в Сырдарьинской области в 2020 году. Стоимость проекта — около 1 млрд долларов. Запустить ТЭС в эксплуатацию планируется в 2022 году. Новый объект будет производить 10 млрд кВт.ч электроэнергии в год.

Это первый для АБИИ проект финансирования без суверенного обеспечения в Узбекистане, направленный на развитие отрасли высокопроизводительных газовых электростанций в стране, отмечается в сообщении.

«Система электроснабжения Узбекистана сталкивается со значительными проблемами в поставках энергии (по оценкам, 9,4% от общего спроса на электроэнергию в 2019 году) и не располагает необходимыми резервными мощностями для предстоящего увеличения доли энергии, получаемой из возобновляемых источников с переменным характером выработки, таких как солнечные батареи и энергия ветра. Строительство новых, высокоэффективных газовых электростанций является важным этапом модернизации системы, дополняющим рост использования возобновляемых источников энергии», — говорится в сообщении АБИИ.

Наряду с АБИИ, кредиторами проекта являются Европейский банк реконструкции и развития, Фонд ОПЕК по международному развитию и компания DEG (Deutsche Investitions-Und Entwicklungsgesellschaft Mbh); при этом некоторые коммерческие кредиторы получили гарантии Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (МАГИ; MIGA).

«Данный проект полностью соответствует стратегии банка в энергетическом секторе и поможет Узбекистану снизить интенсивность выбросов углекислого газа в системе энергоснабжения», — сказал вице-президент АБИИ по инвестиционной деятельности Константин Лимитовский.

План по достижению углеродной нейтральности к 2050 году Узбекистана включает модернизацию газовых электростанций. Это позволит модернизировать энергетическую инфраструктуру в Сырдарьинской области посредством частно-государственного партнерства.

Использование технологий также повлияет на эффективность использования воды и исправление ситуации с ее дефицитом в регионе, усугубившимся в результате климатических изменений, отмечается в сообщении.

Ожидается, что технологии, внедренные в рамках проекта, позволят значительно снизить выбросы парниковых газов на единицу выработки электроэнергии по сравнению с коэффициентами выбросов текущей энергосистемы Узбекистана.