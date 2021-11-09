Польская журналистка Агнешка Пикулицка (Agnieszka Pikulicka) сообщила, что ей запрещён въезд в Узбекистан и она уже более суток находится на границе Узбекистана и Казахстана. Об этом она написала в Twitter.

Журналистка сообщила изданию Eurasianet, что отправилась в Казахстан, чтобы выполнить требование о ежемесячном выезде с территории Узбекистана, поскольку она может оставаться в стране без визы в течение 30 дней. Она пересекла границу, а затем попыталась сразу въехать обратно, но пограничники отказали ей во въезде. По её словам, раньше она совершала подобную процедуру.

Агнешка Пикулицка пишет, что «застряла между двумя границами на морозе», поскольку не может поехать в Казахстан из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В МИД Узбекистана «в качестве доброго жеста» сообщили, что могут отвезти её в аэропорт Ташкента и купить билет в Турцию, заехав к ней домой, чтобы забрать вещи. Но она отказалась, потому что на сборы было бы всего 10 минут.

«Я приехала в Узбекистан более 3 лет назад в надежде, что изменения возможны. Я уезжаю с убеждением, что при нынешнем правительстве никаких системных изменений не произойдёт», — написала она.

Журналистка отмечает, что посольство Польши до сих пор не получило никакой информации о том, почему Узбекистан решил запретить ей въезд.

«Поскольку я отклонила предложение, я всё ещё нахожусь на границе, в холоде, без еды и нормального места для сна. Я не совершала никаких преступлений, я только выполняла свою работу», — отметила Агнешка Пикулицка.

Она напомнила о давлении и попытках дискредитации, с которыми она столкнулась ранее. В то же время она поблагодарила всех пограничников за их «доброту и понимание».

«Мне холодно, и я устала, но они не дают мне замерзнуть. Я хотела бы покинуть границу как можно скорее, но я также хочу иметь доступ к своей собственности. Я не преступник, а журналист. ЭТО НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ», — заявила она.

«Газета.uz» направила запрос в МИД Узбекистана.

Агнешка Пикулицка получила аккредитацию в качестве корреспондента Al Jazeera в Узбекистане в начале феврале. Перед этим журналистка заявила о домогательствах со стороны сотрудника МИДа и давлении при попытке аккредитоваться. Позже МИД принёс ей извинения.

В апреле МВД Узбекистана обвинило журналистку в необъективном освещении ситуации вокруг избитого блогера Миразиза Базарова и дискредитации правоохранительных органов. Агнешка Пикулицка назвала это попыткой дискредитировать её как журналиста и заявила о готовности судиться, если она действительно нарушила законодательство о СМИ.

В июне МИД решил не продлевать аккредитацию Агнешки Пикулицки из-за «имевших место случаев нарушения законодательства Узбекистана». Она назвала это «попыткой заставить её замолчать» и «знаком, что в стране мало что изменилось».