Целевые показатели по подготовке к XXXIII летним Олимпийским и XVII Паралимпийским играм, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году утвердил своим постановлением от 5 ноября президент Узбекистана.

Показатели предусматривают участие в 244 программах Олимпийских игр и получение 103 лицензий по 26 видам спорта, включая получение лицензий и участие в 31 программе по 8 перспективным олимпийским видам спорта (бадминтон, настольный теннис, скалолазание, водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду, конный спорт, триатлон), а также участие в 476 программах Паралимпийских игр и получение в общей сложности 105 лицензий по 12 видам спорта, включая бочче, паранастольный теннис, парастрельбу из лука и паравелоспорт.

В документе отмечается, что в декабре 2020 года решением Международного олимпийского комитета на Олимпийских играх 2024 года впервые будет обеспечено гендерное равенство, лицензии на право участия будут распределены в равном количестве между мужчинами и женщинами.

Заместителю премьер-министра — министру туризма и спорта Азизу Абдухакимову и Национальному олимпийскому комитету Узбекистана совместно со спортивными федерациями в процессе подготовки к Олимпийским играм 2024 года поручено принять меры по увеличению доли женщин-спортсменок среди претендентов на участие в Олимпийских играх. При этом обеспечить их расхождение с количеством спортсменов-мужчин до +/-3%.

Кроме того, с 2022/2023 учебного года увеличатся квоты приема девушек в спортивно-образовательные учреждения, специализированные на подготовке спортсменов олимпийского резерва.

Поручено также в двухмесячный срок разработать и реализовать программы по пропаганде принципов гендерного равенства среди населения на основе системы «махаллабай» с участием известных спортсменов.

В рамках подготовки к Играм спортсмены и тренеры будут получать ежемесячную стипендию. Эти и иные выплаты (единовременное денежное вознаграждение, ценные подарки, выплаты в виде помощи) не будут облагаться налогом на доходы физических лиц, на них не будут начислять социальный налог и страховые взносы.

Будет внедрена систему поощрения победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, престижных международных спортивных соревнований (кубков), а также тренеров, врачей и иных специалистов, подготовивших спортсменов, на основе зарубежного опыта.

Отличившихся спортсменов, тренеров и врачей будут обеспечивать жильем, они смогут раз в год проходить курс оздоровления в санаторно-оздоровительных учреждениях.