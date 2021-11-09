На сайте Бахтиёра Насимова опубликован материал с заголовком «Мои 30 лет с банком «Ипак Йули». В нем он рассказал о преимуществах сотрудничества, интересных акциях и удобном приложении.

Бахтиёр Насимов воспользовался одной из услуг банка — он нанес обложку своей книги «Столик с видом на планету» на пластиковые карты UzCard, Humo, UnionPay и MasterCard. Эта возможность есть у каждого клиента «Ипак Йули». Пользователь может выбрать индивидуальный дизайн, который выполнят за 24 часа.

Среди плюсов сотрудничества с «Ипак Йули» автор статьи приводит в пример акцию «Покупки без комиссий», по которой до конца 2021 года банк отменил все комиссии при оплатах всеми картами Visa и UnionPay, эмитированным «Ипак Йули». При этом обладатель карты экономит 0,5% от суммы поступающих переводов.

С «Ипак Йули» можно не тратить время на поездки в филиалы, а воспользоваться мобильным приложением Ipak Yo’li Mobile и открыть карту. К положительным сторонам этого приложения, которое к тому же считается одним из часто скачиваемых, Бахтиёр Насимов отнес моментальную конвертацию в обе стороны, перечисление средств, оплаты и возможность заказа карт через Ipak Yo’li Mobile с бесплатной доставкой до указанной локации, а также онлайн-кредиты за считанные минуты и другие операции.

Бахтиёр Насимов отметил, что при открытии карточек не возникало сложностей и весь процесс занял не более 10 минут. Очередь к оператору можно занять в мобильном приложении. Выбрать можно из 18 разновидностей карт.

Из других акций Бахтиёр Насимов привел в пример объявленные предложения по оплатам без комиссий по премиальным картам Mastercard.

«Реклама нисколько не кривит душой, когда говорит, что Ipak Yo’li Mobile — „самый простой и безопасный доступ к вашим счетам и картам“. В любой момент можно сделать перевод близкому человеку, проверить, сколько осталось денег, или пополнить счет мобильного, запросить онлайн-кредит, выпустить виртуальную карту, совершить необходимые платежи», — написал в статье Бахтиёр Насимов.

Кроме того, проезд с картами банка оплачивается благодаря функции NFC — это удобно и быстро. Можно не волноваться за сохранность своих финансовых средств, подключив 3D Secure в «Настройках безопасности» Ipak Yo’li Mobile. Пользователь вводит свой пароль и использует его при оплате картой на онлайн-площадках.

С полной версией авторского обзора услуг банка «Ипак Йули» можно ознакомиться по ссылке.

На правах рекламы.