Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на пресс-конференции 9 ноября в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о пыльно-песчаной мгле и экологических проблемах попросил его «не провоцировать».

Мероприятие было посвящено подготовке к месячному фестивалю «Ташкент любит молодёжь». Журналист спросил, какие темы планируется поднять на молодёжном форуме, планируется ли обсудить экологическую повестку с учётом наблюдавшейся в столице пыльно-песчаной мглы и как хокимият намерен решать экологические проблемы в будущем.

Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что в рамках фестиваля можно одновременно провести сразу 20 мероприятий. Он отметил, что по инициативе президента Узбекистана построено много дворцов молодёжи и для неё созданы широкие возможности.

«В предвыборной программе уважаемого президента… когда он выступал в Ташкенте, рядом с Национальным университетом открылся дворец площадью 1600 кв. м. Здесь тоже можно проводить различные мероприятия. Можно проводить мероприятия по темам, которые актуальны сейчас. Если кто-то заинтересован в экологии, почему мы не можем провести мероприятие по этой теме? Никто этому не будет препятствовать. Думаю, люди это поддержат», — заявил градоначальник.

Джахонгир Артыкходжаев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Он подчеркнул, что пыль, несколько дней висевшая в воздухе Ташкента, «принесло из Казахстана», и она «вернулась обратно».

«И необразованный человек это может понять. Эта пыль началась не в Ташкенте. Есть вероятность того, что пришедшие издалека крупные частицы песка измельчились на ветру и превратились в мелкие частицы до того, как дошли [до Ташкента]. Но я не эколог. По моему мнению, это не поднялось в Ташкенте и не началось в Ташкенте», — отметил он.

«Пыль пришла из Казахстана, проникла в Самарканд, из Самарканда в Гулистан, из Гулистана в Ташкент, из Ташкента в Наманган, а затем снова вернулась в Казахстан. Я бы попросил вас не провоцировать, мой друг… Если кто-то захочет провести мероприятие по экологии, мы обязательно это поддержим, я и сам это поддержу, потому что наш уважаемый президент в рамках акции „Яшил макон“ объявил „ударные 40 дней“ по посадке деревьев, планируется посадка саженцев. Даст бог, в ближайшие дни мы тоже примем участие в мероприятиях в виде хашара и других, вы сможете это сами увидеть», — сказал хоким.

Он добавил, что если «Газета.uz», активно освещающая вопросы экологии, сама организует такое мероприятие, хокимият готов его поддержать и он сами лично готов в этом участвовать. «Инициатива наказуема», — пошутил градоначальник.

Цель предстоящего молодёжного фестиваля — усилить чувство причастности молодёжи к происходящим в стране преобразованиям, выявление талантливых и инициативных молодых людей, создание возможности для проявления ими своих талантов, повышение интереса к науке, творчеству, культуре и искусству, спорту, помощь студентам, выпускникам и неорганизованной молодёжи в нахождении достойного места в жизни, говорится в сообщении хокимията.

В рамках месяца запланированы крупные проекты по шести направлениям: «Молодёжный спортивный фестиваль», «Фестиваль интеллектуальных проектов», «Молодёжный фестиваль культуры и искусства», выставки моды и дизайна «Традиции и современность», «Опыт и мастерство» и «Ташкентский военный патриотический фестиваль».

«Это не наша пыль»

Ранее о том, что пыль пришла в Узбекистан извне, заявил президент Шавкат Мирзиёев. В своей инаугурационной речи 6 ноября он отметил, что в стране усиливается негативное воздействие экологических угроз, что «ещё раз подтвердила наблюдавшаяся вчера и сегодня пыльная буря».

«Здесь сидят аксакалы. Мы ведь раньше такого не видели. Трагедия Арала и другие трагедии… Это не наша пыль. Учёные мне об этом доложили. Из-за гор вокруг Ташкента пыль здесь застряла… Это также говорит о правильности работы, начатой в Приаралье», — заявил глава государства.

Отметим, что Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) сообщал, что формирование пыльной мглы началось на территории Южного Казахстана, постепенно распространяясь на центральные и южные регионы Узбекистана.

В своём выступлении президент отметил правильность анонсированного им ранее проекта «Яшил макон», в рамках которого планируется высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников в год, а также увеличить площадь зелёных зон в городах с нынешних 8% до 30%.

«Все более острый характер приобретает ситуация, связанная с высыханием Аральского моря. В этом направлении нам необходимо осуществить системные и комплексные меры по внедрению в жизнь резолюции Генеральной ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Также важно активизировать нашу деятельность по разработке Всемирной экологической хартии, направленной на формирование новой экологической политики ООН», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Видео

Как «Газета.uz» освещала пыльную мглу

Здание Администрации президента. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».



Вечером 4 ноября, как только в Ташкенте начало наблюдаться необычное природное явление, «Газета.uz» связалась с Узгидрометом, чтобы уточнить, туман это или пыль. В центре оперативно сообщили, что это пыльно-песчаная мгла, и она спровоцирована сильным ветром, который поднял в воздух сильно иссушенный верхний слой почвы, предупредив о значительном превышении допустимой концентрации пыли в воздухе.

На следующее утро мы вновь направили вопросы в Узгидромет (и мы это делали каждое утро), а также в Минздрав, чтобы уточнить, какова ситуация с качеством воздуха, опасен ли он для здоровья людей и есть ли жалобы среди населения.

В Узгидромете рассказали, что пыльно-песчаная мгла наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет, и что пиковое значение превышения допустимой концентрации пыли в воздухе достигало 30 раз. При этом в центре отметили, что масштабные строительные работы, которые ведутся во многих регионах страны, внесли свой вклад в возникновение этого явления. Минздрав сообщил, что за несколько часов в «скорую» поступило несколько сотен вызовов, связанных с затруднением дыхания. В министерстве также призвали не выходить без необходимости на улицу и держать окна закрытыми.

Во вторник «Газета.uz» подготовила обзор о том, как возникают песчаные и пыльные бури, какие последствия они несут для окружающей среды, здоровья человека и экономики, какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия международные организации рекомендуют принимать властям разных стран. До этого мы опубликовали колонку о важности сохранения деревьев, парков и водоёмов, количество которых за последние десятилетия сокращалось в масштабах всей страны. Мы продолжим публиковать материалы по этой теме.

На сайте хокимията Ташкента за всё это время не было опубликовано ни одного материала о пыльной мгле, принимаемых властями города мерах или советов горожанам о защите своего здоровья. 6 ноября в Telegram-канале пресс-службы хокимията появилось сообщение другого канала с советами Минздрава. Позже в этот же день был опубликован видеоролик о том, как коммунальные службы города смывают пыль с улиц и деревьев.

Власти также не рассылали гражданам SMS-сообщений о необходимости мер предосторожности в связи с повышенной концентрацией пыли в воздухе. О многих важных событиях сообщается по SMS — это один из самых эффективных способов донести информацию до максимально большого количества жителей страны.

Во вторник Министерство инновационного развития сообщило, что учёные Центра передовых технологий и Института биоорганической химии 5 ноября проанализировали состав осевшей пыли в двух районах Ташкента и не выявили в ней опасных для здоровья человека веществ.