Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев выразил обеспокоенность задержкой разработки проекта государственного бюджета на 2022 год.

Парламентарий указал, что согласно статье 97 Бюджетного кодекса (порядок внесения проекта закона о Государственном бюджете и бюджетного послания) , Кабинет министров должен внести законопроект и бюджетное послание в нижнюю палату парламента, как правило, не позднее 15 октября.

«Но по состоянию на 9 ноября 2021 года, то есть спустя 25 дней от установленного срока, проект бюджета и бюджетное послание всё ещё не внесены в Законодательную палату», — заявил депутат.

Он добавил, что с учётом внесённых в Бюджетный кодекс поправок правительство должно было до 15 июня утвердить обновлённую среднесрочную фискальную стратегию и внести для сведения в палаты парламента, а также разместить на сайте Министерства финансов для общественного ознакомления.

«Прошло почти пять месяцев, но среднесрочная фискальная стратегия не внесена ни в палаты Олий Мажлиса, на размещена на сайте Министерства финансов. Обновлённая фискальная стратегия на 2022 год вообще была разработана Министерством финансов или нет, тоже неизвестно», — подчеркнул Дониёр Ганиев.

При этом он отметил, что из-за проведения в стране президентских выборов и необходимости включения в проект предложений, выдвинутых во время избирательной кампании, разработка документа могла задержаться.

«Но, несмотря на это, для рассмотрения проекта бюджета палатами Олий Мажлиса также должно быть выделено достаточное время. Пусть на практике депутаты не могут вносить серьёзные изменения и дополнения в параметры бюджетного проекта, но для его обсуждения, как и определено в кодексе, Законодательной палате также необходимо предоставить как минимум месяц срока», — указал парламентарий.