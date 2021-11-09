Масштабный жилой комплекс Boulevard предоставляет массу современных решений. Компания Dream City Development рассказала, почему жилое пространство Boulevard можно назвать исключительным.

Расположение в центре Ташкента

Жилой комплекс Boulevard расположен на территории Tashkent City, в пешей доступности от четырех станции метро: «Дружба народов», «Узбекистан», «Пахтакор», «Алишера Навои». Деловой центр окружен крупными проспектами Ташкента, по которым добраться до любой точки города можно за 10−15 минут.





Строительство завершено

Готовый жилой комплекс полностью возведен, строительные работы завершены. На данном этапе владельцы апартаментов ведут ремонтные работы и готовятся к заселению. Для тех, кто рассматривает покупку квартиры в ЖК Boulevard, в офисе продаж консультанты подберут актуальный вариант и предложат запланировать посещение выбранного варианта квартиры.

Большой выбор площади

Однокомнатная небольшая, функциональная двух- или трехкомнатная, просторная и роскошная четырехкомнатная — в Boulevard подберут квартиру индивидуально по вашим предпочтениям. Площадь квартир — от 46 до 116 кв. м. Учтут даже, какой вид из окна вы бы хотели наблюдать: уютный внутренний двор, чтобы дети всегда были на виду, или аллеи прогулочной зоны с фонтаном и магазинами, красивый вид на город по стороне улицы Фурката и многое другое.

Подземный паркинг

Неожиданные погодные обстоятельства могут доставить много хлопот. В жилом комплексе Boulevard предусмотрен подземный паркинг, где все машины защищены от непогоды и останутся чистыми. Лифт доставит от вашего этажа до парковки с более 1500 машиномест, современной противопожарной и охранной системами.





Закрытые внутренние дворы

Каждый дом имеет свой двор, закрытый от проезда автомобилей, с детской площадкой, фонтанами, озелененной территорией и системой пропуска с постом охраны. Это максимально безопасное пространство спрятано от суеты вокруг и принадлежит исключительно резидентам комплекса и их гостям.

Стоимость от 13 млн сумов за квадратный метр

Современные апартаменты реализуются в финальной фазе продаж. Это значит, что сейчас предоставляется возможность приобрести недвижимость по выгодным условиям.

Набор исключительных преимуществ, в особенности завершенное строительство, помогут сократить время на переезд. Стоимость от 13 млн сумов за квадратный метр делает высококлассные квартиры в ЖК Boulevard одним из выгодных предложений на рынке.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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