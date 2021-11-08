8 ноября Шахло Ахмедова официально представила свой новый ремикс в коллаборации с Дэвидом Геттой на его трек Get Together в рамках международного музыкального проекта TBRG Open. Ремикс уже доступен для прослушивания на музыкальных платформах Apple Music, Deezer, «Яндекс.Музыка», Amazon Music, «Музыка ВКонтакте».

Коллаборация является частью глобального проекта TBRG Open, который объединяет исполнителей по всему миру и дает им возможность создать новую музыку, привнеся в нее особенности их национальной культуры. Помимо Шахло Ахмедовой, представляющей Узбекистан, крупные исполнители из Индии, Китая, Болгарии, Непала и Сербии выпустят свои собственные ремиксы на хит Дэвида Гетты, демонстрируя, как музыка способна объединить людей по всему миру и заставить их танцевать в едином ритме.

«Заставить настолько гармоничный и зажигательный трек зазвучать по-новому было вызовом для меня и моей команды. Национальные узбекские мотивы очень богаты, и этим мелодиям на самом деле есть, о чем сказать. Однако меня вдохновляла мысль объединить на первый взгляд несочетаемые жанры музыки. Контраст современного бита в тандеме с традиционной музыкой моего народа создали по-настоящему необычное звучание. Я верю, что мой ремикс найдет особый отклик в сердцах музыкальных фанатов по всему миру. Работать с Дэвидом Геттой оказалось одно удовольствие. Коллаборация была отличной возможностью объединиться и создать нечто новое. Этот проект — новый этап в нашем творчестве, который выходит за рамки пространства и других ограничений. Думаю, в какой-то мере он даже опережает свое время", — поделилась Шахло Ахмедова впечатлениями о проделанной работе.

«Всю свою жизнь я пытался разговаривать с людьми через музыку. Будь то создание новых звучаний, сотрудничество с разными артистами или мои живые выступления. Я был так взволнован, когда узнал, что одна из крупнейших артисток Узбекистана — Шахло Ахмедова — собирается создать ремикс на мой трек. Это была не только возможность пообщаться с артистом из новой для меня культуры. Также было очень интересно услышать, как представят свою интерпретацию на мой трек. Это то, что делает танцевальную музыку и музыкальную культуру такими особенными», — тепло отозвался о коллаборации Дэвид Гетта.

Ранее Дэвид Гетта вместе с TBRG Open создали лирическое видео, которое поклонники из Узбекистана могут посмотреть с эффектом дополнительной реальности (AR). Чтобы услышать, как Дэвид Гетта играет свой хит Get Together, где бы вы не находились, нужно перейти по ссылке, размещенной на официальных страницах TBRG Open в Узбекистане.

Узнать подробности о проекте и коллаборации можно на официальных страницах TBRG Open в социальных сетях.

Instagram: @tbrgopenuz

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