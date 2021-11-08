7 ноября в Самарканде состоялся ежегодный благотворительный забег Samarkand Half Marathon. В прошлом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, спортивная часть мероприятия прошла в двух форматах — забег в Самарканде для 42 профессиональных спортсменов со всех областей Узбекистана на дистанцию 21 км и виртуальный забег для всех желающих. В этом году Samarkand Half Marathon вернулся к привычному оффлайн-формату.
Старт забега начался с площади Регистан, далее спортсмены пробежали мимо Биби-Ханум, Афросиаб, Хазраты-Хызыр и других главных достопримечательностей Самарканда.
На дистанции 21 км среди мужчин победу одержал спортсмен из Сурхандарьи Шохрух Давлатов, а среди женщин — спортсменка из Кыргызстана Гульшаной Сатторова.
На дистанции 10 км среди мужчин лучший результат показал Евгений Фадеев, среди женщин — Ситора Хамидова. На дистанции 2 км победителями стали Хасан Мирсоатов и Ирина Берникова.
В категории «северная ходьба» превзошли всех Амирхон Миралиев и Дусанова Махбуба.
Победители полумарафона получили денежные призы в размере:
Полумарафон 21 км (мужчины):
- 1 место: Шохрух Давлетов (1996, Термез). Результат — 1:05:55. Приз — 12 млн сумов;
- 2 место: Отабек Тошкуватов (2000, Самарканд). Результат — 1:09:15. Приз — 10 млн сумов;
- 3 место: Ойбек Маматкомилов (2000, Андижан). Результат — 1:10:24. Приз — 8 млн сумов.
Полумарафон 21 км (женщины):
- 1 место: Гульшаной Сатарова (1992, Джалал-Абад, Кыргызстан). Результат — 1:15:44. Приз — 12 млн сумов;
- 2 место: Екатерина Тунгускова (1998, Узбекистан). Результат — 1:16:58. Приз — 10 млн сумов;
- 3 место: Азиза Мирзакбарова (2001, Андижан). Результат — 1:17:49. Приз — 8 млн сумов.
Любители 10 км (мужчины):
- 1 место: Евгений Фадеев (1995, Термез). Результат — 0:31:19. Приз — 6 млн сумов;
- 2 место: Азизбек Насимов (2002, Самарканд). Результат — 0:31:23. Приз — 5 млн сумов;
- 3 место: Бунёд Мухитдинов (2001, Самарканд). Результат — 0:31:27. Приз — 4 млн сумов.
Любители 10 км (женщины):
- 1 место: Ситора Хамидова (1989, Ташкент). Результат — 0:34:03. Приз — 6 млн сумов;
- 2 место: Ирина Берникова (1987, Андижан). Результат — 0:35:38. Приз — 5 млн сумов;
- 3 место: Алина Хакимова (1997, Ташкент). Результат — 0:38:02. Приз — 4 млн сумов.
Новички 2 км (мужчины):
- 1 место: Хасан Мирсоатов (1999, Ангрен). Результат — 0:05:37. Приз — 3 млн сумов;
- 2 место: Хуршид Ахмадалиев (1970, Янгикурган). Результат — 0:05:51. Приз — 2 млн сумов;
- 3 место: Диёрбек Ахмедов (2007). Результат — 0:05:52. Приз — 1 млн сумов.
Новички 2 км (женщины):
- 1 место: Ирина Берникова (1987, Андижан). Результат — 0:06:57. Приз — 3 млн сумов;
- 2 место: Эзозахон Хашимова (1970, Самарканд). Результат — 0:07:44. Приз — 2 млн сумов;
- 3 место: Иродахон Сангирова (2007, Галляарал). Результат — 0:07:46. Приз — 1 млн сумов.
Подробнее с результатами можно ознакомиться по ссылке.
Заход участников дисциплины «Северная ходьба» был посвящен снежному барсу, который обитает в высокогорьях Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Партнёром этой дистанции выступал проект Программа развития ООН/Глобальный экологический фонд по сохранению горного биоразнообразия.
Всего в Samarkand Half Marathon участвовали 2175 бегунов из 29 стран (в 2019 году было 1100 участников из 25 стран), а также 350 волонтеров, 50 судей и 50 журналистов.
В рамках благотворительного полумарафона также состоялась международная конференция «Инклюзия в трудоустройстве». Спикеры обсудили существующий опыт трудоустройства людей с инвалидностью в местные и международные частные компании, определены существующие возможности и ограничения в законодательстве страны для привлечения людей с физическими ограничениями.
6 ноября Фонд и Музей современного искусства «Гараж» провели показ фильма «Кодекс фриков» Garage Screen Film Festival и показ фильма «Равновесие» режиссера Ильхома Икрамова и Зумрад Мирзалиевой.
В заключении культурной программы, на площади Регистан прошёл концерт для участников и гостей, где выступали мировые и национальные звёзды, такие как, Marsyld, Tim Kari & ETNK, Ботир Досимбетов, Шавкат Матякубов и DJ Sam.
Средства, вырученные от проведения полумарафона, пойдут на благотворительную цель — трудоустройство людей с ограниченными возможностями в учреждениях культуры.
Организатором меропритятия является Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры совместно с Министерством туризма и спорта, а также с хокимиятами Самаркандской области и города Самарканда.
ravshan Turakulov
Сколько неудобств, сколько беспорядка, сколько нервов, создали эти организаторы марафона. Город был полон туристов, просто приехавших посмотреть страну, марафон мог бы стать аттракционом для них но он стал головной болью.