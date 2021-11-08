7 ноября в Самарканде состоялся ежегодный благотворительный забег Samarkand Half Marathon. В прошлом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, спортивная часть мероприятия прошла в двух форматах — забег в Самарканде для 42 профессиональных спортсменов со всех областей Узбекистана на дистанцию 21 км и виртуальный забег для всех желающих. В этом году Samarkand Half Marathon вернулся к привычному оффлайн-формату.

Старт забега начался с площади Регистан, далее спортсмены пробежали мимо Биби-Ханум, Афросиаб, Хазраты-Хызыр и других главных достопримечательностей Самарканда.





На дистанции 21 км среди мужчин победу одержал спортсмен из Сурхандарьи Шохрух Давлатов, а среди женщин — спортсменка из Кыргызстана Гульшаной Сатторова.





На дистанции 10 км среди мужчин лучший результат показал Евгений Фадеев, среди женщин — Ситора Хамидова. На дистанции 2 км победителями стали Хасан Мирсоатов и Ирина Берникова.





В категории «северная ходьба» превзошли всех Амирхон Миралиев и Дусанова Махбуба.

Победители полумарафона получили денежные призы в размере:

Полумарафон 21 км (мужчины):

1 место: Шохрух Давлетов (1996, Термез). Результат — 1:05:55. Приз — 12 млн сумов;

2 место: Отабек Тошкуватов (2000, Самарканд). Результат — 1:09:15. Приз — 10 млн сумов;

3 место: Ойбек Маматкомилов (2000, Андижан). Результат — 1:10:24. Приз — 8 млн сумов.

Полумарафон 21 км (женщины):

1 место: Гульшаной Сатарова (1992, Джалал-Абад, Кыргызстан). Результат — 1:15:44. Приз — 12 млн сумов;

2 место: Екатерина Тунгускова (1998, Узбекистан). Результат — 1:16:58. Приз — 10 млн сумов;

3 место: Азиза Мирзакбарова (2001, Андижан). Результат — 1:17:49. Приз — 8 млн сумов.

Любители 10 км (мужчины):

1 место: Евгений Фадеев (1995, Термез). Результат — 0:31:19. Приз — 6 млн сумов;

2 место: Азизбек Насимов (2002, Самарканд). Результат — 0:31:23. Приз — 5 млн сумов;

3 место: Бунёд Мухитдинов (2001, Самарканд). Результат — 0:31:27. Приз — 4 млн сумов.

Любители 10 км (женщины):

1 место: Ситора Хамидова (1989, Ташкент). Результат — 0:34:03. Приз — 6 млн сумов;

2 место: Ирина Берникова (1987, Андижан). Результат — 0:35:38. Приз — 5 млн сумов;

3 место: Алина Хакимова (1997, Ташкент). Результат — 0:38:02. Приз — 4 млн сумов.

Новички 2 км (мужчины):

1 место: Хасан Мирсоатов (1999, Ангрен). Результат — 0:05:37. Приз — 3 млн сумов;

2 место: Хуршид Ахмадалиев (1970, Янгикурган). Результат — 0:05:51. Приз — 2 млн сумов;

3 место: Диёрбек Ахмедов (2007). Результат — 0:05:52. Приз — 1 млн сумов.

Новички 2 км (женщины):

1 место: Ирина Берникова (1987, Андижан). Результат — 0:06:57. Приз — 3 млн сумов;

2 место: Эзозахон Хашимова (1970, Самарканд). Результат — 0:07:44. Приз — 2 млн сумов;

3 место: Иродахон Сангирова (2007, Галляарал). Результат — 0:07:46. Приз — 1 млн сумов.

Подробнее с результатами можно ознакомиться по ссылке.





Заход участников дисциплины «Северная ходьба» был посвящен снежному барсу, который обитает в высокогорьях Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Партнёром этой дистанции выступал проект Программа развития ООН/Глобальный экологический фонд по сохранению горного биоразнообразия.





Всего в Samarkand Half Marathon участвовали 2175 бегунов из 29 стран (в 2019 году было 1100 участников из 25 стран), а также 350 волонтеров, 50 судей и 50 журналистов.

В рамках благотворительного полумарафона также состоялась международная конференция «Инклюзия в трудоустройстве». Спикеры обсудили существующий опыт трудоустройства людей с инвалидностью в местные и международные частные компании, определены существующие возможности и ограничения в законодательстве страны для привлечения людей с физическими ограничениями.

6 ноября Фонд и Музей современного искусства «Гараж» провели показ фильма «Кодекс фриков» Garage Screen Film Festival и показ фильма «Равновесие» режиссера Ильхома Икрамова и Зумрад Мирзалиевой.

В заключении культурной программы, на площади Регистан прошёл концерт для участников и гостей, где выступали мировые и национальные звёзды, такие как, Marsyld, Tim Kari & ETNK, Ботир Досимбетов, Шавкат Матякубов и DJ Sam.

Средства, вырученные от проведения полумарафона, пойдут на благотворительную цель — трудоустройство людей с ограниченными возможностями в учреждениях культуры.

Организатором меропритятия является Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры совместно с Министерством туризма и спорта, а также с хокимиятами Самаркандской области и города Самарканда.



















