Служба государственной безопасности доставила в Узбекистан мужчину С. С. (1995 г. р.), находившегося в розыске по подозрению в причастности к международной террористической организации «Катибатуль Тавхид валь Джихад», действующей на территории в Сирии, сообщила пресс-служба СГБ.

По данным службы, попав под влияние членов организации через интернет, мужчина вместе со своими знакомыми создал Telegram-группу, где размещались и обсуждались проповеди идейных лидеров экстремистских течений и международных террористических организаций, призывающие к «джихаду».

Они также намеревались выехать в Сирию для присоединения к «Катибатуль Тавхид валь Джихад», добавили в пресс-службе СГБ.

В результате принятых правоохранителями мер их действия были пресечены. В июне 2018 года на выездном судебном заседании по уголовному делу, возбужденному в отношении С.С. и его преступных связей, мужчина был приговорен к четырём годам ограничения свободы, говорится в сообщении.

Однако С. С. с целью присоединения к рядам боевиков в Сирии объездными путями пересёк государственную границу и выехал в один из стран Центральной Азии, где и был задержан, добавили в пресс-службе СГБ. Ведётся следствие.

Ранее СГБ также вернула в Узбекистан мужчину, разыскиваемого по обвинению в связях с «Исламским государством».