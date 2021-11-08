В жилом комплексе премиум-класса Mirabad Avenue остались в продаже последние апартаменты в блоке А на первой линии резиденции.


Из преимуществ данного блока можно выделить:

  • доступ к самому большому в резиденции двор-парку, закрытому от посторонних;
  • предчистовую отделку квартир;
  • конвекторное отопление;
  • центральное кондиционирование от Mitsubishi;
  • панорамное остекление высотой 2,5 м от немецкого бренда Schüco;
  • базовую систему «умного дома»;
  • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
  • потолки высотой 3,3 м;
  • круглосуточную охрану и видеонаблюдение;
  • двухуровневую парковку;
  • консьерж-сервис.


Фото строительства двора. 1 ноября 2021 года.

Уже в декабре 2021 года будет сдан и презентован внутренний двор блока А общей площадью 1,2 га — самый большой двор-парк в Mirabad Avenue.

Для резидентов блока А девелопер предлагает следующие дополнительные условия:

  • двухуровневую лаунж-зону, оборудованную зарядными станциями для отдыха и комфортной работы на свежем воздухе;
  • воркаут-зону и кварцевые дорожки для пробежек и неспешных прогулок;
  • игровые площадки для детей разных возрастов;
  • детский развивающий клуб, где под присмотром нянь дети будут играть в познавательные игры на развитие интеллекта, логики, моторики, памяти и внимания;
  • кофейня для резидентов;
  • ресторан для проведения торжеств;
  • сухой фонтан и рукотворный водоем.


Готовый двор. Декабрь 2021 года.

Осталось всего два месяца, чтобы инвестировать в недвижимость в центре Ташкента по выгодным ценам. Уже 1 января 2022 года цены на недвижимость Mirabad Avenue повысятся на 13,5%. В среднем стоимость одной квартиры вырастет в цене на 250 млн сумов.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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