В жилом комплексе премиум-класса Mirabad Avenue остались в продаже последние апартаменты в блоке А на первой линии резиденции.
Из преимуществ данного блока можно выделить:
- доступ к самому большому в резиденции двор-парку, закрытому от посторонних;
- предчистовую отделку квартир;
- конвекторное отопление;
- центральное кондиционирование от Mitsubishi;
- панорамное остекление высотой 2,5 м от немецкого бренда Schüco;
- базовую систему «умного дома»;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
- потолки высотой 3,3 м;
- круглосуточную охрану и видеонаблюдение;
- двухуровневую парковку;
- консьерж-сервис.
Фото строительства двора. 1 ноября 2021 года.
Уже в декабре 2021 года будет сдан и презентован внутренний двор блока А общей площадью 1,2 га — самый большой двор-парк в Mirabad Avenue.
Для резидентов блока А девелопер предлагает следующие дополнительные условия:
- двухуровневую лаунж-зону, оборудованную зарядными станциями для отдыха и комфортной работы на свежем воздухе;
- воркаут-зону и кварцевые дорожки для пробежек и неспешных прогулок;
- игровые площадки для детей разных возрастов;
- детский развивающий клуб, где под присмотром нянь дети будут играть в познавательные игры на развитие интеллекта, логики, моторики, памяти и внимания;
- кофейня для резидентов;
- ресторан для проведения торжеств;
- сухой фонтан и рукотворный водоем.
Готовый двор. Декабрь 2021 года.
Осталось всего два месяца, чтобы инвестировать в недвижимость в центре Ташкента по выгодным ценам. Уже 1 января 2022 года цены на недвижимость Mirabad Avenue повысятся на 13,5%. В среднем стоимость одной квартиры вырастет в цене на 250 млн сумов.
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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