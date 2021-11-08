В понедельник и вторник по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, сообщил Узгидромет.

Лишь по южным районам Узбекистана циркулирует влажная воздушная масса, в связи с чем по Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям местами пройдут дожди, преимущественно небольшой интенсивности, в предгорных и горных районах местами дождь и снег.

Ближайшая ночь ещё будет холодной, температура воздуха — в пределах 0…+5 градусов, по северу −2…−7, а днем солнце будет прогревать воздух до +10…+15.

В среду 10 ноября влажная воздушная масса сместится на северо-восток, и слабые дожди не исключены местами по центральным районам страны.

В предгорных и горных районах пройдут дожди и снег. По северу и пустынной зоне осадков не ожидается. Температура воздуха будет в пределах ночью +3…+8 градусов, днем — +10…+15.

В конце рабочей недели, 11−13 ноября, на территорию Узбекистана ожидается вынос теплой воздушной массы с районов Туркменистана. Температура воздуха ночью будет +3…+8 градусов, а днем воздух прогреется до нормальных для середины ноября значений — +15…+18 градусов, а по югу — до +20…+21.

«Газета.uz» запросила информацию о ситуации с запылением воздуха, ответ Узгидромета будет опубликован отдельно по получении.